Cinema gratuito no SESC Piracicaba exibe “Lilo & Stitch” neste domingo às 16h no teatro.
Sessão integra a programação da Sala SESC de Cinema e é aberta ao público, com retirada de ingressos uma hora antes
O SESC Piracicaba realiza neste domingo (16) mais uma sessão da Sala SESC de Cinema, espaço dedicado à exibição de filmes nacionais e internacionais que se destacam pela qualidade artística, reconhecimento da crítica e premiações em festivais. A atração da vez é o filme “Lilo & Stitch”, produção que mistura ficção científica e animação, com mensagem voltada à amizade e à importância da família.
A iniciativa faz parte da programação cultural permanente da unidade, que busca ampliar o acesso ao cinema e promover experiências audiovisuais diversificadas para públicos de todas as idades. As sessões acontecem sempre aos domingos e contam com estrutura acessível, proporcionando conforto e inclusão aos espectadores.
Programação voltada para toda a família
Lançado em 2025, “Lilo & Stitch” é dirigido por Dean Fleischer Camp e apresenta a história de Stitch, um alienígena criado em laboratório que chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão. Para não ser descoberto, ele se disfarça como um cachorro, até cruzar o caminho de Lilo, uma menina solitária que vive com a irmã no Havaí.
Ao longo da trama, a convivência entre os dois personagens transforma completamente suas vidas. Juntos, eles aprendem sobre afeto, empatia e pertencimento, reforçando valores como amizade, respeito e união familiar. O filme é indicado para todas as idades e se destaca pela abordagem sensível e divertida, tornando-se uma opção de lazer cultural para crianças, jovens e adultos.
Além da exibição do filme, o SESC reforça seu compromisso em democratizar o acesso à cultura, oferecendo sessões gratuitas e abertas ao público, sem a exigência de credencial ou vínculo com a instituição.
Acesso livre e ingressos gratuitos
As sessões de cinema no SESC Piracicaba são abertas ao público em geral, não sendo necessário ser sócio ou possuir credencial do SESC para participar. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados diretamente na bilheteria da unidade, com uma hora de antecedência ao início da sessão, estando sujeitos à lotação do espaço.
Local: Teatro
Domingo às 16h00
A programação cultural do SESC inclui ainda outras atividades nas áreas de música, teatro, literatura e artes visuais, reforçando o papel da instituição como um importante polo cultural da cidade.