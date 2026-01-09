O SESC Piracicaba realiza neste domingo (16) mais uma sessão da Sala SESC de Cinema, espaço dedicado à exibição de filmes nacionais e internacionais que se destacam pela qualidade artística, reconhecimento da crítica e premiações em festivais. A atração da vez é o filme “Lilo & Stitch”, produção que mistura ficção científica e animação, com mensagem voltada à amizade e à importância da família.

Sessão integra a programação da Sala SESC de Cinema e é aberta ao público, com retirada de ingressos uma hora antes

A iniciativa faz parte da programação cultural permanente da unidade, que busca ampliar o acesso ao cinema e promover experiências audiovisuais diversificadas para públicos de todas as idades. As sessões acontecem sempre aos domingos e contam com estrutura acessível, proporcionando conforto e inclusão aos espectadores.

Programação voltada para toda a família

Lançado em 2025, “Lilo & Stitch” é dirigido por Dean Fleischer Camp e apresenta a história de Stitch, um alienígena criado em laboratório que chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão. Para não ser descoberto, ele se disfarça como um cachorro, até cruzar o caminho de Lilo, uma menina solitária que vive com a irmã no Havaí.

Ao longo da trama, a convivência entre os dois personagens transforma completamente suas vidas. Juntos, eles aprendem sobre afeto, empatia e pertencimento, reforçando valores como amizade, respeito e união familiar. O filme é indicado para todas as idades e se destaca pela abordagem sensível e divertida, tornando-se uma opção de lazer cultural para crianças, jovens e adultos.