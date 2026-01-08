08 de janeiro de 2026
ACIDENTE NA RODOVIA

Caminhão de fertilizantes tomba e afeta o trânsito da Rodovia

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Gabriela Lima
Caminhão transportando fertilizantes tombou no acostamento
Caminhão transportando fertilizantes tombou no acostamento

Um caminhão que transportava fertilizantes tombou na manhã desta quarta-feira (8) no km 143 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, após o desprendimento do pneu dianteiro, o que fez o veículo perder o controle e tombar no acostamento.

Motorista teve ferimentos leves

O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes de resgate. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região. De acordo com informações apuradas, o estado de saúde do condutor é estável.

Interdição parcial do trânsito da rodovia

O tombamento causou interdição parcial do trânsito da Rodovia Luiz de Queiroz, exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo trecho. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) chegou ao local por volta das 16h para realizar a sinalização e coordenar a retirada do caminhão.

Tráfego normalizado no período da tarde

Após a remoção do veículo e a liberação do acostamento, o trânsito foi normalizado ainda durante a tarde, por volta das 16h. As causas do desprendimento do pneu deverão ser investigadas.

