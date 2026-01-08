Um caminhão que transportava fertilizantes tombou na manhã desta quarta-feira (8) no km 143 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, após o desprendimento do pneu dianteiro, o que fez o veículo perder o controle e tombar no acostamento.
VEJA MAIS
- VÍDEO: Jacaré é resgatado em Piracicaba e devolvido à natureza
- Prefeitura recolhe fragmentos de painel histórico no Mirante
- Atuação da GCM de Piracicaba ajuda a capturar foragido na Itália
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Motorista teve ferimentos leves
O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes de resgate. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região. De acordo com informações apuradas, o estado de saúde do condutor é estável.
Interdição parcial do trânsito da rodovia
O tombamento causou interdição parcial do trânsito da Rodovia Luiz de Queiroz, exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo trecho. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) chegou ao local por volta das 16h para realizar a sinalização e coordenar a retirada do caminhão.
Tráfego normalizado no período da tarde
Após a remoção do veículo e a liberação do acostamento, o trânsito foi normalizado ainda durante a tarde, por volta das 16h. As causas do desprendimento do pneu deverão ser investigadas.