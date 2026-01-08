Um caminhão que transportava fertilizantes tombou na manhã desta quarta-feira (8) no km 143 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, após o desprendimento do pneu dianteiro, o que fez o veículo perder o controle e tombar no acostamento.

Motorista teve ferimentos leves

O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes de resgate. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região. De acordo com informações apuradas, o estado de saúde do condutor é estável.

Interdição parcial do trânsito da rodovia