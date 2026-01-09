Uma árvore de grande porte caiu no meio da rua Dona Francisca, na região da Vila Rezende, em Piracicaba, durante a chuva que atingiu a cidade na noite desta quinta-feira (8). Com o impacto, a via ficou praticamente interditada, provocando transtornos no trânsito e tensão para moradores e motoristas.

Segundo informações apuradas, a árvore desabou repentinamente, bloqueando a passagem de veículos e pedestres. Mesmo diante do risco, alguns motoristas chegaram a se arriscar para conseguir passar pelo trecho e seguir para o trabalho.