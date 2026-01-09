Uma árvore de grande porte caiu no meio da rua Dona Francisca, na região da Vila Rezende, em Piracicaba, durante a chuva que atingiu a cidade na noite desta quinta-feira (8). Com o impacto, a via ficou praticamente interditada, provocando transtornos no trânsito e tensão para moradores e motoristas.
Segundo informações apuradas, a árvore desabou repentinamente, bloqueando a passagem de veículos e pedestres. Mesmo diante do risco, alguns motoristas chegaram a se arriscar para conseguir passar pelo trecho e seguir para o trabalho.
A queda causou susto e correria entre os moradores da região, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local, com galhos espalhados pela pista e a circulação comprometida.
Equipes da Defesa Civil e outros setores de apoio foram acionadas e se deslocaram rapidamente para a ocorrência. O trabalho se concentra na sinalização da área, corte da árvore e liberação da avenida o mais rápido possível, para reduzir os transtornos.
A chuva intensa chegou com rajadas de vento e muitos raios, causando alguns estragos pela cidade.