Ganho de peso pode ser mais rápido após interrupção de canetas emagrecedoras, aponta estudo
Um novo estudo publicado na quarta-feira (7) na revista médica BMJ indica que pessoas que interrompem o uso de medicamentos emagrecedores tendem a recuperar peso de forma relativamente rápida, além de perder parte dos benefícios metabólicos e cardiovasculares conquistados durante o tratamento.
De acordo com a pesquisa, a taxa média de recuperação de peso após o fim do uso desses medicamentos é de aproximadamente 0,4 quilo por mês. O levantamento também mostrou que o ganho de peso é quase quatro vezes mais rápido entre aqueles que suspendem as chamadas “canetas emagrecedoras” quando comparado a pessoas que emagreceram apenas com dieta equilibrada e prática regular de atividade física.
Recuperação ocorre independentemente do peso perdido
Os pesquisadores observaram que a retomada do peso acontece independentemente da quantidade de quilos eliminados durante o tratamento, sugerindo que o efeito não está ligado apenas ao emagrecimento inicial, mas à interrupção do medicamento em si.
“Essas evidências sugerem que, apesar do sucesso na perda de peso inicial, esses medicamentos, isoladamente, podem não ser suficientes para o controle do peso a longo prazo”, destacam os autores do estudo.
Popularização das “canetas emagrecedoras”
A pesquisa surge em meio à crescente popularidade de medicamentos usados para o controle do peso, como a semaglutida, princípio ativo de remédios como Ozempic e Wegovy, e a tirzepatida, comercializada como Mounjaro.
Indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, esses medicamentos revolucionaram a abordagem dessas doenças por promoverem uma redução rápida do peso corporal. No entanto, o estudo reforça a importância de associar o uso das medicações a mudanças duradouras no estilo de vida, como alimentação saudável e prática regular de exercícios, para que os resultados sejam mantidos ao longo do tempo.