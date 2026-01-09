Ganho de peso pode ser mais rápido após interrupção de canetas emagrecedoras, aponta estudo

Um novo estudo publicado na quarta-feira (7) na revista médica BMJ indica que pessoas que interrompem o uso de medicamentos emagrecedores tendem a recuperar peso de forma relativamente rápida, além de perder parte dos benefícios metabólicos e cardiovasculares conquistados durante o tratamento.

De acordo com a pesquisa, a taxa média de recuperação de peso após o fim do uso desses medicamentos é de aproximadamente 0,4 quilo por mês. O levantamento também mostrou que o ganho de peso é quase quatro vezes mais rápido entre aqueles que suspendem as chamadas “canetas emagrecedoras” quando comparado a pessoas que emagreceram apenas com dieta equilibrada e prática regular de atividade física.