09 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SAÚDE

Peso volta mais rápido após parar canetas emagrecedoras

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem

Ganho de peso pode ser mais rápido após interrupção de canetas emagrecedoras, aponta estudo

Um novo estudo publicado na quarta-feira (7) na revista médica BMJ indica que pessoas que interrompem o uso de medicamentos emagrecedores tendem a recuperar peso de forma relativamente rápida, além de perder parte dos benefícios metabólicos e cardiovasculares conquistados durante o tratamento.

De acordo com a pesquisa, a taxa média de recuperação de peso após o fim do uso desses medicamentos é de aproximadamente 0,4 quilo por mês. O levantamento também mostrou que o ganho de peso é quase quatro vezes mais rápido entre aqueles que suspendem as chamadas “canetas emagrecedoras” quando comparado a pessoas que emagreceram apenas com dieta equilibrada e prática regular de atividade física.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Recuperação ocorre independentemente do peso perdido

Os pesquisadores observaram que a retomada do peso acontece independentemente da quantidade de quilos eliminados durante o tratamento, sugerindo que o efeito não está ligado apenas ao emagrecimento inicial, mas à interrupção do medicamento em si.

“Essas evidências sugerem que, apesar do sucesso na perda de peso inicial, esses medicamentos, isoladamente, podem não ser suficientes para o controle do peso a longo prazo”, destacam os autores do estudo.

Popularização das “canetas emagrecedoras”

A pesquisa surge em meio à crescente popularidade de medicamentos usados para o controle do peso, como a semaglutida, princípio ativo de remédios como Ozempic e Wegovy, e a tirzepatida, comercializada como Mounjaro.

Indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, esses medicamentos revolucionaram a abordagem dessas doenças por promoverem uma redução rápida do peso corporal. No entanto, o estudo reforça a importância de associar o uso das medicações a mudanças duradouras no estilo de vida, como alimentação saudável e prática regular de exercícios, para que os resultados sejam mantidos ao longo do tempo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários