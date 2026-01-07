Um homem precisou recorrer à Polícia Civil depois de ser ameaçado pelo próprio pai, que está internado no hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o filho foi até o local para visitar o pai quando a situação saiu completamente do controle.

Uma cena de terror dentro de um hospital de Piracicaba, assustou pacientes e funcionários nesta terça-feira (6). Em plena unidade de saúde, que não foi divulgada, uma visita familiar terminou em gritaria, pânico e ameaça de morte.

A confusão começou após um desentendimento envolvendo a atual companheira do paciente. Em poucos minutos, a discussão escalou para um surto de fúria, com palavras agressivas e clima de violência, chamando a atenção de outros familiares e também de funcionários da unidade.

Durante o ataque verbal, o homem internado passou a fazer ameaças explícitas e brutais contra o próprio filho. Ele teria afirmado que iria até o local de trabalho da vítima, incendiar a motocicleta e ainda esfaqueá-lo. As intimidações, segundo o registro, também foram direcionadas a outros parentes que acompanhavam a visita.

Diante da gravidade da situação, funcionários do hospital precisaram intervir para conter o tumulto e evitar que algo ainda mais grave acontecesse dentro da unidade. Mesmo após a intervenção, o medo permaneceu.