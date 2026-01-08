A Prefeitura de Piracicaba iniciou o recolhimento dos fragmentos do painel histórico da artista plástica Clemência Pizzigatti (1935–2009), localizado no Parque do Mirante. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e ocorre após a obra ter sido parcialmente destruída pela queda de árvores durante a forte chuva registrada em 12 de dezembro de 2025.
Reconhecido como patrimônio histórico e cultural do município, o painel possui grande relevância artística e simbólica para a cidade. Os fragmentos estão sendo retirados com cuidado e serão armazenados pela Pasta como medida de preservação do material remanescente.
VEJA MAIS:
- Praça José Bonifácio recebe programação gratuita de férias
- Férias: Novo filme de Tom & Jerry estreia em Piracicaba; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Painel retrata a história de Piracicaba
Idealizada por Clemência Pizzigatti, que também foi professora, a obra retrata diferentes períodos da história de Piracicaba. No lado esquerdo do painel estão representados o fundador da cidade, capitão Antonio Corrêa Barbosa, a Casa do Povoador e um Batalhão da Guerra do Paraguai.
Ao centro, a artista retratou a Noiva da Colina em diálogo com o rio Piracicaba. Já o lado direito simboliza a cidade moderna, com referências à indústria canavieira, ao comércio e à lavoura, compondo um panorama histórico e cultural do município.
Artistas e ex-alunos são convidados a colaborar
Diante da importância do painel, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), em parceria com as Secretarias de Cultura e de Turismo, está convidando artistas e ex-alunos de escolas estaduais que participaram do projeto original a entrarem em contato para contribuir com as próximas etapas.
O objetivo é reunir informações e, de forma conjunta, analisar a melhor maneira de viabilizar um possível restauro da obra. Os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura e falar com Dayane, pelo telefone (19) 3403-2600.
Limpeza segue no Parque do Mirante
Paralelamente, a Prefeitura continua os trabalhos de limpeza e retirada das árvores caídas no Parque do Mirante, que segue interditado. As equipes atuam com o auxílio de guindaste para recolhimento dos troncos e realizam podas utilizando técnicas de rapel.
Após a conclusão desses serviços, será feita uma avaliação técnica da estrutura do espaço para definir as reformas e manutenções necessárias, garantindo a recuperação do parque e a segurança dos frequentadores.
Além disso, engenheiros do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) realizaram, na quarta-feira (07), uma vistoria de segurança no Aquário Municipal. O levantamento apontou a necessidade de troca total do telhado, nova impermeabilização das lajes e reforma das calhas de drenagem de água pluvial. A previsão é que o espaço esteja apto para reabertura em até 45 dias.