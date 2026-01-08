Reconhecido como patrimônio histórico e cultural do município, o painel possui grande relevância artística e simbólica para a cidade. Os fragmentos estão sendo retirados com cuidado e serão armazenados pela Pasta como medida de preservação do material remanescente.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou o recolhimento dos fragmentos do painel histórico da artista plástica Clemência Pizzigatti (1935–2009), localizado no Parque do Mirante. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e ocorre após a obra ter sido parcialmente destruída pela queda de árvores durante a forte chuva registrada em 12 de dezembro de 2025.

Idealizada por Clemência Pizzigatti, que também foi professora, a obra retrata diferentes períodos da história de Piracicaba. No lado esquerdo do painel estão representados o fundador da cidade, capitão Antonio Corrêa Barbosa, a Casa do Povoador e um Batalhão da Guerra do Paraguai.

Ao centro, a artista retratou a Noiva da Colina em diálogo com o rio Piracicaba. Já o lado direito simboliza a cidade moderna, com referências à indústria canavieira, ao comércio e à lavoura, compondo um panorama histórico e cultural do município.

Artistas e ex-alunos são convidados a colaborar

Diante da importância do painel, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), em parceria com as Secretarias de Cultura e de Turismo, está convidando artistas e ex-alunos de escolas estaduais que participaram do projeto original a entrarem em contato para contribuir com as próximas etapas.