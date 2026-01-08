08 de janeiro de 2026
PATRIMÔNIO CULTURAL

Prefeitura recolhe fragmentos de painel histórico no Mirante

Por Bia Xavier - JP |
Tempo de leitura: 2 min
Divulgação CCS
Obra, reconhecida como patrimônio cultural de Piracicaba, foi parcialmente danificada após queda de árvores durante forte chuva em dezembro de 2025.
Obra, reconhecida como patrimônio cultural de Piracicaba, foi parcialmente danificada após queda de árvores durante forte chuva em dezembro de 2025.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou o recolhimento dos fragmentos do painel histórico da artista plástica Clemência Pizzigatti (1935–2009), localizado no Parque do Mirante. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e ocorre após a obra ter sido parcialmente destruída pela queda de árvores durante a forte chuva registrada em 12 de dezembro de 2025.

Reconhecido como patrimônio histórico e cultural do município, o painel possui grande relevância artística e simbólica para a cidade. Os fragmentos estão sendo retirados com cuidado e serão armazenados pela Pasta como medida de preservação do material remanescente.

Painel retrata a história de Piracicaba

Idealizada por Clemência Pizzigatti, que também foi professora, a obra retrata diferentes períodos da história de Piracicaba. No lado esquerdo do painel estão representados o fundador da cidade, capitão Antonio Corrêa Barbosa, a Casa do Povoador e um Batalhão da Guerra do Paraguai.

Ao centro, a artista retratou a Noiva da Colina em diálogo com o rio Piracicaba. Já o lado direito simboliza a cidade moderna, com referências à indústria canavieira, ao comércio e à lavoura, compondo um panorama histórico e cultural do município.

Artistas e ex-alunos são convidados a colaborar

Diante da importância do painel, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), em parceria com as Secretarias de Cultura e de Turismo, está convidando artistas e ex-alunos de escolas estaduais que participaram do projeto original a entrarem em contato para contribuir com as próximas etapas.

O objetivo é reunir informações e, de forma conjunta, analisar a melhor maneira de viabilizar um possível restauro da obra. Os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura e falar com Dayane, pelo telefone (19) 3403-2600.

Limpeza segue no Parque do Mirante

Paralelamente, a Prefeitura continua os trabalhos de limpeza e retirada das árvores caídas no Parque do Mirante, que segue interditado. As equipes atuam com o auxílio de guindaste para recolhimento dos troncos e realizam podas utilizando técnicas de rapel.

Após a conclusão desses serviços, será feita uma avaliação técnica da estrutura do espaço para definir as reformas e manutenções necessárias, garantindo a recuperação do parque e a segurança dos frequentadores.

Além disso, engenheiros do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) realizaram, na quarta-feira (07), uma vistoria de segurança no Aquário Municipal. O levantamento apontou a necessidade de troca total do telhado, nova impermeabilização das lajes e reforma das calhas de drenagem de água pluvial. A previsão é que o espaço esteja apto para reabertura em até 45 dias.

