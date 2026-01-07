07 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

PRISÃO DE RISCO

Foragido do Comando Vermelho é capturado pela DEIC de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Polícia Civil
Equipes de Piracicaba prenderam o homem em um hotel na cidade de Campinas.
Equipes de Piracicaba prenderam o homem em um hotel na cidade de Campinas.

  A polícia de Piracicaba chegou sem aviso na tarde desta terça-feira (6) e acabou com a fuga. Um criminoso pesado, conhecido nos meios policiais e apontado como integrante do Comando Vermelho, foi preso em pleno Centro de Campinas pela DEIC, com apoio das equipes da 1ª DIG e do GOE, depois de uma caçada tensa que começou em Piracicaba e terminou atrás da porta de um quarto de hotel.

O homem, que já tem no currículo crimes graves como roubo, homicídio e latrocínio, estava se escondendo e mudando de cidade para despistar a polícia. Informações do setor de inteligência da DEIC indicavam que ele tinha passado por Piracicaba e seguia rumo a Campinas, onde pretendia sumir de vez do mapa e deixar o Estado de São Paulo.

Quando a polícia confirmou o paradeiro, o clima ficou pesado. As equipes cercaram o hotel e fecharam todas as saídas. O prédio virou cenário de tensão. Os policiais subiram andar por andar até chegar ao quarto do suspeito. A batida foi certeira.

Dentro do quarto, os agentes encontraram celulares usados na fuga, um simulacro de arma de fogo e roupas que ajudavam o criminoso a se manter escondido. Mesmo sem reagir, a prisão foi tratada como de alto risco, por causa do histórico violento do foragido.

A captura colocou fim a uma fuga que preocupava as autoridades e trouxe alívio para a população. Um criminoso perigoso voltou para trás das grades, agora à disposição da Justiça, enquanto a polícia reforça que o cerco ao crime organizado segue firme e sem trégua.

Os delegados Marcel Wiliam Oliveira de Souza, titular da 1ª DIG e Wiliam Ricardo de Almeida Marchi, divisionário da DEIC-9, coordenaram a operação.

