A polícia de Piracicaba chegou sem aviso na tarde desta terça-feira (6) e acabou com a fuga. Um criminoso pesado, conhecido nos meios policiais e apontado como integrante do Comando Vermelho, foi preso em pleno Centro de Campinas pela DEIC, com apoio das equipes da 1ª DIG e do GOE, depois de uma caçada tensa que começou em Piracicaba e terminou atrás da porta de um quarto de hotel.
O homem, que já tem no currículo crimes graves como roubo, homicídio e latrocínio, estava se escondendo e mudando de cidade para despistar a polícia. Informações do setor de inteligência da DEIC indicavam que ele tinha passado por Piracicaba e seguia rumo a Campinas, onde pretendia sumir de vez do mapa e deixar o Estado de São Paulo.
Quando a polícia confirmou o paradeiro, o clima ficou pesado. As equipes cercaram o hotel e fecharam todas as saídas. O prédio virou cenário de tensão. Os policiais subiram andar por andar até chegar ao quarto do suspeito. A batida foi certeira.
Dentro do quarto, os agentes encontraram celulares usados na fuga, um simulacro de arma de fogo e roupas que ajudavam o criminoso a se manter escondido. Mesmo sem reagir, a prisão foi tratada como de alto risco, por causa do histórico violento do foragido.
A captura colocou fim a uma fuga que preocupava as autoridades e trouxe alívio para a população. Um criminoso perigoso voltou para trás das grades, agora à disposição da Justiça, enquanto a polícia reforça que o cerco ao crime organizado segue firme e sem trégua.
Os delegados Marcel Wiliam Oliveira de Souza, titular da 1ª DIG e Wiliam Ricardo de Almeida Marchi, divisionário da DEIC-9, coordenaram a operação.