A polícia de Piracicaba chegou sem aviso na tarde desta terça-feira (6) e acabou com a fuga. Um criminoso pesado, conhecido nos meios policiais e apontado como integrante do Comando Vermelho, foi preso em pleno Centro de Campinas pela DEIC, com apoio das equipes da 1ª DIG e do GOE, depois de uma caçada tensa que começou em Piracicaba e terminou atrás da porta de um quarto de hotel.

O homem, que já tem no currículo crimes graves como roubo, homicídio e latrocínio, estava se escondendo e mudando de cidade para despistar a polícia. Informações do setor de inteligência da DEIC indicavam que ele tinha passado por Piracicaba e seguia rumo a Campinas, onde pretendia sumir de vez do mapa e deixar o Estado de São Paulo.