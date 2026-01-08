08 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO POLICIAL

Atuação da GCM de Piracicaba ajuda a capturar foragido na Itália

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação CCS
O comandante da GCM de Piracicaba, Marcos Pavanello Rodrigues, destacou que o caso evidencia a eficácia da cooperação entre forças de segurança.
O comandante da GCM de Piracicaba, Marcos Pavanello Rodrigues, destacou que o caso evidencia a eficácia da cooperação entre forças de segurança.

Após anos foragido da Justiça brasileira, um homem considerado um dos fugitivos mais procurados do país foi capturado na Itália em uma operação que contou com a atuação decisiva da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba. A prisão foi resultado de uma articulação entre órgãos de segurança do Brasil e da Itália, envolvendo inclusive a Interpol.

Desconfiança que deu início às investigações

As investigações começaram a partir da iniciativa de um guarda-civil de Piracicaba que está em afastamento temporário e reside atualmente na Itália. Durante contatos pessoais, ele passou a desconfiar das informações fornecidas pelo condenado, identificando inconsistências em seus relatos. Diante da situação, o agente comunicou os fatos à GCM de Piracicaba, que deu prosseguimento às averiguações.

A corporação acionou a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, que, por sua vez, comunicou a comarca responsável pela emissão do mandado de prisão. A partir disso, foi solicitada a inclusão do nome do condenado na lista de procurados da Interpol.

Crimes e fuga internacional

O foragido é um homem brasileiro naturalizado italiano, de 41 anos, condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual de menores. Os crimes ocorreram entre 2012 e 2018, no interior do estado de São Paulo. Segundo as autoridades, ele se aproveitava de relações familiares de confiança para se aproximar das vítimas, o que gerou grande comoção à época.

A sentença foi proferida pelo Tribunal Penal do Distrito de São Paulo, mas o condenado conseguiu fugir antes de cumprir a pena, passando a viver como foragido internacional.

Prisão no norte da Itália

Com a inclusão do nome na lista da Interpol, o caso passou a ser acompanhado pelo Serviço Internacional de Cooperação Policial, em articulação com a Polícia Italiana (SCO) e a Esquadra Volante de Turim, dentro do Projeto Procurado. Os investigadores monitoraram os deslocamentos do suspeito por semanas, até confirmarem sua localização na região do Piemonte.

A prisão ocorreu no dia 30 de dezembro de 2025, no estacionamento de um supermercado no município de Cuorgnè. O homem foi detido sem oferecer resistência e encaminhado ao presídio de Ivrea, onde permanece à disposição da Procuradoria-Geral da República junto ao Tribunal de Apelações de Turim, que conduz os trâmites do processo de extradição ao Brasil.

Para o comandante da GCM de Piracicaba, Marcos Pavanello Rodrigues, o caso reforça a importância da integração entre forças de segurança. “Essa prisão evidencia a eficácia da cooperação entre forças nacionais e internacionais no combate a crimes graves, especialmente aqueles cometidos contra crianças e adolescentes, e reforça que a fuga não garante impunidade, mesmo além das fronteiras nacionais”, afirmou.

