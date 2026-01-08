As investigações começaram a partir da iniciativa de um guarda-civil de Piracicaba que está em afastamento temporário e reside atualmente na Itália. Durante contatos pessoais, ele passou a desconfiar das informações fornecidas pelo condenado, identificando inconsistências em seus relatos. Diante da situação, o agente comunicou os fatos à GCM de Piracicaba, que deu prosseguimento às averiguações.

Após anos foragido da Justiça brasileira, um homem considerado um dos fugitivos mais procurados do país foi capturado na Itália em uma operação que contou com a atuação decisiva da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba. A prisão foi resultado de uma articulação entre órgãos de segurança do Brasil e da Itália, envolvendo inclusive a Interpol.

A corporação acionou a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, que, por sua vez, comunicou a comarca responsável pela emissão do mandado de prisão. A partir disso, foi solicitada a inclusão do nome do condenado na lista de procurados da Interpol.

Crimes e fuga internacional

O foragido é um homem brasileiro naturalizado italiano, de 41 anos, condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual de menores. Os crimes ocorreram entre 2012 e 2018, no interior do estado de São Paulo. Segundo as autoridades, ele se aproveitava de relações familiares de confiança para se aproximar das vítimas, o que gerou grande comoção à época.

A sentença foi proferida pelo Tribunal Penal do Distrito de São Paulo, mas o condenado conseguiu fugir antes de cumprir a pena, passando a viver como foragido internacional.

Prisão no norte da Itália