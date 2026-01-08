Após anos foragido da Justiça brasileira, um homem considerado um dos fugitivos mais procurados do país foi capturado na Itália em uma operação que contou com a atuação decisiva da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba. A prisão foi resultado de uma articulação entre órgãos de segurança do Brasil e da Itália, envolvendo inclusive a Interpol.
Desconfiança que deu início às investigações
As investigações começaram a partir da iniciativa de um guarda-civil de Piracicaba que está em afastamento temporário e reside atualmente na Itália. Durante contatos pessoais, ele passou a desconfiar das informações fornecidas pelo condenado, identificando inconsistências em seus relatos. Diante da situação, o agente comunicou os fatos à GCM de Piracicaba, que deu prosseguimento às averiguações.
A corporação acionou a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, que, por sua vez, comunicou a comarca responsável pela emissão do mandado de prisão. A partir disso, foi solicitada a inclusão do nome do condenado na lista de procurados da Interpol.
Crimes e fuga internacional
O foragido é um homem brasileiro naturalizado italiano, de 41 anos, condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual de menores. Os crimes ocorreram entre 2012 e 2018, no interior do estado de São Paulo. Segundo as autoridades, ele se aproveitava de relações familiares de confiança para se aproximar das vítimas, o que gerou grande comoção à época.
A sentença foi proferida pelo Tribunal Penal do Distrito de São Paulo, mas o condenado conseguiu fugir antes de cumprir a pena, passando a viver como foragido internacional.
Prisão no norte da Itália
Com a inclusão do nome na lista da Interpol, o caso passou a ser acompanhado pelo Serviço Internacional de Cooperação Policial, em articulação com a Polícia Italiana (SCO) e a Esquadra Volante de Turim, dentro do Projeto Procurado. Os investigadores monitoraram os deslocamentos do suspeito por semanas, até confirmarem sua localização na região do Piemonte.
A prisão ocorreu no dia 30 de dezembro de 2025, no estacionamento de um supermercado no município de Cuorgnè. O homem foi detido sem oferecer resistência e encaminhado ao presídio de Ivrea, onde permanece à disposição da Procuradoria-Geral da República junto ao Tribunal de Apelações de Turim, que conduz os trâmites do processo de extradição ao Brasil.
Para o comandante da GCM de Piracicaba, Marcos Pavanello Rodrigues, o caso reforça a importância da integração entre forças de segurança. “Essa prisão evidencia a eficácia da cooperação entre forças nacionais e internacionais no combate a crimes graves, especialmente aqueles cometidos contra crianças e adolescentes, e reforça que a fuga não garante impunidade, mesmo além das fronteiras nacionais”, afirmou.