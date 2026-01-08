08 de janeiro de 2026
RESGATE ANIMAL

VÍDEO: Jacaré é resgatado em Piracicaba e devolvido à natureza

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Piracicaba

Equipes da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente auxiliaram o Corpo de Bombeiros na captura e no realocamento de um jacaré papo-amarelo no Engenho Capuava, na região rural da Vila Nova, em Piracicaba.

O animal ficou preso em um alambrado e, após o acionamento das equipes, foi resgatado com segurança. Segundo a Prefeitura, o jacaré não apresentava ferimentos e foi devolvido ao seu habitat natural, às margens de uma lagoa próxima.

A ocorrência foi registrada em vídeo e divulgada nesta quinta-feira (8) pela Prefeitura de Piracicaba. Em casos semelhantes, a orientação é não tentar capturar animais silvestres e acionar imediatamente os órgãos competentes, garantindo a segurança das pessoas e a preservação da fauna.

