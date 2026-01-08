Um avião agrícola caiu com violência, explodiu em chamas e o acidente quase termina em tragédia na manhã desta quinta-feira (8), na zona rural de Tambaú, a 144 km de Piracicaba. A aeronave fazia pulverização em um canavial quando apresentou falha mecânica e despencou, espalhando medo e correria no campo.
Segundo relatos, o piloto ainda tentou salvar a situação, mas foi obrigado a fazer um pouso forçado. O monomotor atingiu árvores e, logo depois, pegou fogo. Em uma cena desesperadora, o piloto conseguiu sair da cabine segundos antes das chamas tomarem conta do avião.
Mesmo ferido, ele sobreviveu, foi socorrido e levado para o pronto-atendimento de Tambaú. O estado de saúde é considerado estável.
A aeronave, um Embraer Ipanema 202, ficou completamente destruída. A empresa responsável informou que a Força Aérea Brasileira já foi acionada e que o Cenipa vai investigar o que causou a pane que levou à queda.