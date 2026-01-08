08 de janeiro de 2026
TENTOU MATAR

Homem invade casa, 'mete bala' na ex perto dos filhos e foge

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipes da Guarda Civil foram acionadas para a ocorrência.
Equipes da Guarda Civil foram acionadas para a ocorrência.

O início desta manhã de quinta-feira (8) virou cena de horror para uma família. Um homem invadiu a casa da ex-companheira, de 37 anos, e espalhou o pânico ao abrir fogo na rua Jorge Maluf, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as informações, pelo menos quatro disparos foram efetuados. Um deles atingiu a mulher na cabeça, enquanto ela estava dentro da própria casa. No momento do ataque, duas crianças estavam no imóvel, presenciando todo o terror causado pelo agressor.

Mesmo ferida, a vítima foi socorrida rapidamente, recebeu atendimento médico e, apesar da gravidade da situação, passa bem. As crianças, por um verdadeiro milagre, não ficaram feridas, mas o trauma emocional é inevitável.

Após os disparos, o suspeito fugiu a pé, desaparecendo pelas ruas do bairro. Até o momento, ele não foi localizado. A Guarda Civil Municipal segue em diligências, realizando buscas intensas para tentar capturar o agressor.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio e revolta moradores da região. A polícia pede que qualquer informação, que ajude a localizar o suspeito, seja repassada imediatamente às autoridades.

