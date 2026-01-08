O início desta manhã de quinta-feira (8) virou cena de horror para uma família. Um homem invadiu a casa da ex-companheira, de 37 anos, e espalhou o pânico ao abrir fogo na rua Jorge Maluf, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as informações, pelo menos quatro disparos foram efetuados. Um deles atingiu a mulher na cabeça, enquanto ela estava dentro da própria casa. No momento do ataque, duas crianças estavam no imóvel, presenciando todo o terror causado pelo agressor.