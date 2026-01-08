Uma briga familiar ganhou contornos de caso de polícia e terminou na delegacia em Piracicaba. Um morador do Loteamento São Francisco procurou o plantão da Polícia Civil na noite de domingo (4) após receber mensagens de áudio consideradas ameaçadoras, enviadas pelo ex-cunhado. O conteúdo dos áudios, segundo o relato, foi suficiente para provocar medo e abalar a tranquilidade dentro de casa, atingindo também a mãe da vítima.

LEIA MAIS

De acordo com as informações registradas, o homem enfrenta um processo delicado de separação conjugal. Apesar de ainda estar legalmente casado, o casal já não vive junto. A situação, no entanto, estaria longe de ser aceita pela ex-companheira, o que vem gerando conflitos constantes, tensão familiar e constrangimento social.