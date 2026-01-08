Uma briga familiar ganhou contornos de caso de polícia e terminou na delegacia em Piracicaba. Um morador do Loteamento São Francisco procurou o plantão da Polícia Civil na noite de domingo (4) após receber mensagens de áudio consideradas ameaçadoras, enviadas pelo ex-cunhado. O conteúdo dos áudios, segundo o relato, foi suficiente para provocar medo e abalar a tranquilidade dentro de casa, atingindo também a mãe da vítima.
De acordo com as informações registradas, o homem enfrenta um processo delicado de separação conjugal. Apesar de ainda estar legalmente casado, o casal já não vive junto. A situação, no entanto, estaria longe de ser aceita pela ex-companheira, o que vem gerando conflitos constantes, tensão familiar e constrangimento social.
A vítima afirmou à polícia que acredita que esse cenário de rompimento e desentendimentos motivou a atitude do ex-cunhado, que teria passado a enviar mensagens com tom intimidador, elevando o clima de ameaça e insegurança.
O caso foi oficialmente registrado como crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147 do Código Penal. A ocorrência será encaminhada para a delegacia responsável pela área, onde deverá ser analisada.
A Polícia Civil agora deve apurar os fatos e avaliar as medidas cabíveis para evitar que o conflito familiar avance para consequências mais graves.