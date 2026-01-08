O presidente Donald Trump assinou na última quarta-feira (7) um decreto que determina a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais, entre elas 31 ligadas às Nações Unidas e 35 fora do sistema da ONU, alegando que tais entidades “não servem mais aos interesses nacionais”, informou a Casa Branca.

Saída estratégica das Nações Unidas

O memorando inclui a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgãos centrais na avaliação global do aquecimento planetário. A medida reforça a postura de Trump, que questiona o consenso científico sobre a influência humana no clima, e retoma ações similares de seu primeiro mandato, como a saída do Acordo de Paris.

Além de órgãos climáticos, a ordem executiva também afeta entidades como a Agência Internacional de Energia Renovável, a UN Oceans e a UN Water, mostrando a intenção de reduzir o envolvimento dos EUA em iniciativas multilaterais.