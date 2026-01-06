O governo dos Estados Unidos voltou a colocar a Groenlândia no centro do debate geopolítico internacional. Nesta terça-feira (6), a Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump e seus principais assessores analisam alternativas para que o território passe ao controle americano — incluindo, segundo o próprio governo, a possibilidade de uso das Forças Armadas.

De acordo com comunicado oficial enviado à agência Reuters, Trump considera a aquisição da Groenlândia uma questão ligada diretamente à segurança nacional dos EUA. A região, localizada no Ártico, é vista como estratégica em meio à disputa de influência com potências rivais, especialmente pela posição geográfica e pelos recursos naturais.

A Casa Branca afirmou que diferentes estratégias de política externa estão em avaliação, sem detalhar prazos ou ações concretas, mas deixou claro que nenhuma opção foi retirada da mesa.