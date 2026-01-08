Após a publicação de uma matéria na coluna Alô, Prefeito, do Jornal de Piracicaba, a Prefeitura de Piracicaba realizou o conserto de uma valeta localizada no bairro Jupiá. O serviço foi executado na manhã desta quinta-feira (08).
O problema havia sido relatado por moradores da região, que procuraram a redação do jornal para informar sobre a situação na rua dos Dourados, na altura do número 100. Segundo os relatos, a abertura no asfalto vinha se ampliando nos últimos dias e causando transtornos a quem utiliza a via.
De acordo com os moradores, a valeta dificultava o tráfego de veículos, principalmente de motoristas que não conheciam o local. A situação também afetava motociclistas e pedestres que circulavam pela região.
Após a divulgação do caso, equipes da prefeitura estiveram no local e realizaram o reparo no trecho indicado.