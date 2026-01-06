Corte valida critérios da Reforma da Previdência e frustra expectativa de benefício integral

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento concluído em 18 de dezembro de 2025, manter as regras que reduzem o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. A decisão confirma dispositivos da Reforma da Previdência de 2019, aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e gerou frustração entre segurados do INSS em todo o país.

Por seis votos a cinco, os ministros validaram a norma que garante aposentadoria integral apenas nos casos de incapacidade decorrente de acidente de trabalho. Para os demais casos, o benefício segue um cálculo reduzido, baseado em 60% da média de todas as contribuições, com acréscimo de 2% ao ano para cada ano de contribuição que ultrapassar o tempo mínimo exigido.