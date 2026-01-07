O microempreendedor individual entrou em 2026 sob um novo cenário de fiscalização. A Receita Federal ampliou o cruzamento de dados e passou a analisar de forma integrada as movimentações do CNPJ do MEI e do CPF do titular, elevando o nível de controle sobre rendimentos e faturamento anual.

Fim da separação entre pessoa física e jurídica

Na prática, a Receita Federal passou a considerar, de forma conjunta, os ganhos obtidos pelo microempreendedor como pessoa física e como pessoa jurídica. O modelo em que CPF e CNPJ eram tratados de forma isolada deixou de existir, abrindo espaço para um monitoramento mais detalhado das atividades econômicas do MEI.

Renda pessoal entra no radar