A partir deste mês, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba passará a emitir a Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica (NFAg), encerrando o modelo tradicional de fatura utilizado atualmente. A mudança atende às normas da Reforma Tributária e marca uma nova etapa na gestão dos serviços de saneamento no município.

Reforma Tributária impulsiona mudança no saneamento

A adoção da NFAg está alinhada às diretrizes do Governo Federal, previstas na Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentadas pela Lei Complementar nº 214/2025. O novo modelo integra o setor de água e esgoto ao sistema nacional de documentos fiscais eletrônicos, ampliando o controle, a padronização e a transparência das informações.

Com a alteração, a conta de água deixa de ter apenas caráter informativo e passa a possuir natureza fiscal, o que traz impactos administrativos, jurídicos e regulatórios para a autarquia e para os usuários.