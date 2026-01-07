07 de janeiro de 2026
SAÚDE

Saúde de Bolsonaro está nas mãos do procurador-geral diz Michelle

Por Gabriele C. Sanches/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de imagem

“Saúde e vida de Bolsonaro estão nas mãos do PGR”, afirma Michelle

Ex-primeira-dama critica decisão do STF após queda do ex-presidente em cela da PF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que a saúde e a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro “estão nas mãos do PGR”, ao criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste antes de autorizar a transferência do ex-presidente para um hospital particular.

O pedido da defesa foi apresentado após Bolsonaro sofrer uma queda em sua cela na Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Em conversa com jornalistas em frente ao local onde o ex-presidente está detido, Michelle afirmou que Bolsonaro estaria sendo negligenciado e demonstrou preocupação com o estado de saúde do marido. Segundo ela, não há informações claras sobre o tempo em que ele teria permanecido desacordado após a queda.

“A gente não sabe por quanto tempo ele esteve desacordado, e ele não sabe explicar. Ele bateu a cabeça e a Polícia Federal não tem autonomia para encaminhá-lo para exames sem autorização”, disse.

Michelle também relembrou episódios anteriores de saúde do ex-presidente, citando quadros de apneia, e afirmou que o atendimento médico no local estaria aquém do necessário. Segundo ela, foi solicitado um relatório à Polícia Federal para esclarecer o horário de abertura da cela e a sequência dos fatos após o acidente.

“A gente sabe que ele não está bem”, afirmou a ex-primeira-dama, reforçando que aguarda uma decisão das autoridades responsáveis. “Então, a saúde e a vida do meu marido agora estão nas mãos do PGR”, concluiu.

