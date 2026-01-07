Ação ocorre durante o período de chuvas, que favorece a proliferação do mosquito, e atenderá dez bairros da região
Com a intensificação do período de chuvas, aumenta também o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Pequenas quantidades de água parada, comuns nesta época do ano, são suficientes para a reprodução do vetor, o que reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção e nos arrastões promovidos pelo município.
Neste sábado (10), equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e à Secretaria Municipal de Saúde, realizam um Arrastão da Dengue, das 8h às 14h, na região da Vila Sônia, em Piracicaba.
A ação atenderá os bairros Jardim Javary I, II e III, Boa Esperança I e II, Jardim Campos Elíseos, Jardim Maria Cláudia, Jardim dos Antúrios, Jardim Sônia e Jardim Irapuã. O objetivo é recolher objetos que possam se transformar em criadouros do mosquito e orientar moradores sobre medidas preventivas dentro das residências.
Esta será a primeira mobilização do tipo realizada em 2026 e integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde para o controle do mosquito transmissor das arboviroses.
Números da dengue
De acordo com dados provisórios da Vigilância Epidemiológica, em 2025 o município registrou 26.681 notificações de dengue, com 5.843 casos confirmados e cinco óbitos. No mesmo período de 2024, em dados consolidados, foram contabilizadas 65.877 notificações, 29.465 casos confirmados e 16 óbitos. Já em 2023, foram 15.472 notificações, 3.149 confirmações e três mortes.
Ainda em 2025, a região Sul concentrou o maior número de casos confirmados da doença, com 1.587 registros, o equivalente a 27,17% do total do município.
Ações e prevenção
Entre as iniciativas adotadas pelo município no enfrentamento da dengue e de outras arboviroses está a Campanha Municipal de Combate à Dengue, que ampliou a conscientização da população e fortaleceu parcerias intersetoriais. Um dos destaques foi a parceria inédita com o CRECI-SP e imobiliárias locais para vistoria de imóveis desocupados, considerados pontos críticos para a proliferação do mosquito.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a população deve manter cuidados básicos, como eliminar focos de água parada, limpar calhas, manter caixas-d’água vedadas, tratar piscinas com cloro, descartar corretamente o lixo e lavar semanalmente os recipientes de água de animais.
Em caso de sintomas suspeitos de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação.