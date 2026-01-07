Ação ocorre durante o período de chuvas, que favorece a proliferação do mosquito, e atenderá dez bairros da região

Com a intensificação do período de chuvas, aumenta também o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Pequenas quantidades de água parada, comuns nesta época do ano, são suficientes para a reprodução do vetor, o que reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção e nos arrastões promovidos pelo município.

Neste sábado (10), equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e à Secretaria Municipal de Saúde, realizam um Arrastão da Dengue, das 8h às 14h, na região da Vila Sônia, em Piracicaba.