A nova unidade foi instalada em Ciudad del Este, no Paraguai, e representa um investimento superior a R$ 30 milhões. A estrutura já nasce com capacidade para produzir até 20 milhões de pares de meias por ano e deve gerar cerca de 110 empregos diretos no país vizinho.

Após mais de um século com raízes fincadas no interior de São Paulo, a Lupo iniciou um dos movimentos mais emblemáticos de sua história: a transferência de parte da produção industrial para fora do Brasil. A decisão, segundo a empresa, é resultado direto do novo cenário tributário brasileiro, que elevou custos e comprometeu a competitividade da operação.

A fábrica da Lupo em Araraquara (SP), onde a empresa foi fundada em 1921, segue em operação e passa por um processo contínuo de modernização e investimentos. A estratégia adotada pela companhia envolve a ampliação complementar da produção no exterior, sem representar o fechamento da unidade brasileira ou a saída do país.

Mesmo sem alterações nas atividades industriais no Brasil, o movimento gera preocupação no setor de vestuário, historicamente sensível a custos, carga tributária e burocracia. Especialistas apontam que decisões semelhantes podem se tornar mais comuns se o ambiente regulatório continuar afetando a competitividade da indústria nacional.

Custos menores e produção mais competitiva

De acordo com a companhia, produzir no Paraguai permite uma redução de aproximadamente 28% nos custos, quando comparado ao modelo brasileiro. O principal fator está no regime de maquila, sistema adotado pelo país que prevê a importação de insumos com incentivos aduaneiros e a cobrança de um imposto único de 1% sobre o valor agregado ou sobre a exportação.