O governo federal prevê o pagamento do abono salarial PIS/Pasep em 2026 para trabalhadores que atuaram com carteira assinada no ano-base de 2024. O valor do benefício pode chegar a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no período.

Saiba Mais:

O abono não é pago de forma igual para todos os beneficiários. O cálculo considera a proporção de 1/12 do salário mínimo vigente em 2026 para cada mês de trabalho formal em 2024. Dessa forma, quem exerceu atividade remunerada durante os 12 meses do ano-base poderá receber o valor integral, equivalente a um salário mínimo.