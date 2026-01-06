06 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
ABONO SALARIAL

Governo prepara PIX adicional de até R$1.621 para trabalhador CLT

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Quem exerceu atividade remunerada durante os 12 meses do ano-base poderá receber o valor integral, equivalente a um salário mínimo
Quem exerceu atividade remunerada durante os 12 meses do ano-base poderá receber o valor integral, equivalente a um salário mínimo

O governo federal prevê o pagamento do abono salarial PIS/Pasep em 2026 para trabalhadores que atuaram com carteira assinada no ano-base de 2024. O valor do benefício pode chegar a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no período.

Saiba Mais:

O abono não é pago de forma igual para todos os beneficiários. O cálculo considera a proporção de 1/12 do salário mínimo vigente em 2026 para cada mês de trabalho formal em 2024. Dessa forma, quem exerceu atividade remunerada durante os 12 meses do ano-base poderá receber o valor integral, equivalente a um salário mínimo.

Os valores definidos são os seguintes:

  • 1 mês: R$ 135,08
  • 2 meses: R$ 270,16
  • 3 meses: R$ 405,24
  • 4 meses: R$ 540,33
  • 5 meses: R$ 675,40
  • 6 meses: R$ 810,48
  • 7 meses: R$ 945,56
  • 8 meses: R$ 1.080,64
  • 9 meses: R$ 1.215,72
  • 10 meses: R$ 1.350,08
  • 11 meses: R$ 1.485,88
  • 12 meses: R$ 1.621,00

Pagamentos começam em fevereiro

O calendário de pagamento do PIS/Pasep passará a seguir um modelo fixo a partir de 2026. A mudança foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em dezembro de 2025. Conforme a definição, os depósitos serão realizados no dia 15 de cada mês.

Os pagamentos terão início em 15 de fevereiro e seguirão até 15 de agosto de 2026. O prazo final para saque do benefício será o último dia útil bancário do ano, de acordo com as normas do Banco Central.

A estimativa do governo federal é de que aproximadamente 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados, com repasses que somam R$ 33,5 bilhões.

Quem pode receber o benefício

Para ter direito ao abono salarial em 2026, é necessário atender aos seguintes critérios:

  • Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;
  • Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no ano-base;
  • Estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Forma de pagamento

Os trabalhadores da iniciativa privada receberão o PIS por meio da Caixa Econômica Federal, com crédito em conta, aplicativo Caixa Tem, PIX ou saque em agências, lotéricas e caixas eletrônicos.

Já os servidores públicos terão acesso ao Pasep pelo Banco do Brasil, com opções de crédito em conta, PIX, TED ou saque presencial para quem não é correntista.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 158, nos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.

