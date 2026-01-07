07 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CPFL

Atraso dos Correios afeta contas e CPFL orienta consumidores

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem

A CPFL  orienta os clientes que ainda não receberam a fatura impressa de energia elétrica a utilizarem os canais digitais da concessionária para emitir gratuitamente a segunda via da conta. O alerta ocorre em razão da paralisação dos Correios, que pode provocar atrasos na entrega das correspondências.

Segundo a CPFL, a greve pode causar reflexos pontuais na entrega das contas impressas, mas não interfere nos processos de leitura, faturamento ou cobrança, que seguem ocorrendo normalmente. A concessionária também informou que não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer tipo de penalidade aos clientes impactados pelos atrasos decorrentes da paralisação.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como acessar a segunda via

A segunda via da fatura pode ser emitida de forma rápida e gratuita pelos canais digitais da CPFL, disponíveis 24 horas por dia:

Aplicativo CPFL Energia

Site oficial da CPFL

WhatsApp: (19) 99908-8888 (informando o CPF do titular)

Conta por e-mail

A CPFL também oferece a opção de recebimento da conta de energia por e-mail. O cadastro pode ser feito a qualquer momento pelo site da distribuidora e permite manter os dados atualizados de forma rápida e segura. A iniciativa ajuda a evitar transtornos futuros com a entrega física das faturas.

Em caso de dúvidas, a concessionária orienta que os consumidores busquem os canais oficiais de atendimento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários