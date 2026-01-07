A CPFL orienta os clientes que ainda não receberam a fatura impressa de energia elétrica a utilizarem os canais digitais da concessionária para emitir gratuitamente a segunda via da conta. O alerta ocorre em razão da paralisação dos Correios, que pode provocar atrasos na entrega das correspondências.
Segundo a CPFL, a greve pode causar reflexos pontuais na entrega das contas impressas, mas não interfere nos processos de leitura, faturamento ou cobrança, que seguem ocorrendo normalmente. A concessionária também informou que não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer tipo de penalidade aos clientes impactados pelos atrasos decorrentes da paralisação.
- Veja mais:
- Foragido do Comando Vermelho é capturado pela DEIC de Piracicaba
- Governo prepara PIX adicional de até R$1.621 para trabalhador CLT
- Lupo transfere parte da produção para fora do Brasil; ENTENDA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como acessar a segunda via
A segunda via da fatura pode ser emitida de forma rápida e gratuita pelos canais digitais da CPFL, disponíveis 24 horas por dia:
Aplicativo CPFL Energia
Site oficial da CPFL
WhatsApp: (19) 99908-8888 (informando o CPF do titular)
Conta por e-mail
A CPFL também oferece a opção de recebimento da conta de energia por e-mail. O cadastro pode ser feito a qualquer momento pelo site da distribuidora e permite manter os dados atualizados de forma rápida e segura. A iniciativa ajuda a evitar transtornos futuros com a entrega física das faturas.
Em caso de dúvidas, a concessionária orienta que os consumidores busquem os canais oficiais de atendimento.