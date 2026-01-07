A CPFL orienta os clientes que ainda não receberam a fatura impressa de energia elétrica a utilizarem os canais digitais da concessionária para emitir gratuitamente a segunda via da conta. O alerta ocorre em razão da paralisação dos Correios, que pode provocar atrasos na entrega das correspondências.

Segundo a CPFL, a greve pode causar reflexos pontuais na entrega das contas impressas, mas não interfere nos processos de leitura, faturamento ou cobrança, que seguem ocorrendo normalmente. A concessionária também informou que não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer tipo de penalidade aos clientes impactados pelos atrasos decorrentes da paralisação.

Como acessar a segunda via

A segunda via da fatura pode ser emitida de forma rápida e gratuita pelos canais digitais da CPFL, disponíveis 24 horas por dia: