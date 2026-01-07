Resolução também proíbe alimentos com cogumelos não autorizados para uso alimentar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (6), a proibição da comercialização, distribuição e consumo, além do recolhimento, de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez, após a constatação de contaminação por fungos.

Segundo a agência, o recolhimento dos produtos foi comunicado de forma voluntária pela própria empresa, após o aparecimento de fungos na superfície dos panetones. Os itens têm prazo de validade até 27 de fevereiro.