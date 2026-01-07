Resolução também proíbe alimentos com cogumelos não autorizados para uso alimentar
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (6), a proibição da comercialização, distribuição e consumo, além do recolhimento, de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez, após a constatação de contaminação por fungos.
Segundo a agência, o recolhimento dos produtos foi comunicado de forma voluntária pela própria empresa, após o aparecimento de fungos na superfície dos panetones. Os itens têm prazo de validade até 27 de fevereiro.
Lotes de panetones afetados
A medida atinge os seguintes produtos:
Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 140 g
Lote: 251027
Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700 g
Lote: 251027
Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700 g
Lote: 251027
Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700 g
Lote: 251027
A Anvisa orienta que consumidores não consumam os produtos e sigam as instruções de devolução indicadas pelo fabricante.
Produtos com cogumelos também são proibidos
Além dos panetones, a Anvisa também determinou a proibição e o recolhimento de produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda, comercializados sob as marcas Smush Smushnuts, Smushn Go e Smush Smushnola.
Os produtos foram fabricados com os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, ingredientes não autorizados para uso em alimentos no Brasil, por ainda não terem passado por avaliação de segurança.
Itens proibidos
Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos – Smush Smushnuts (todos os lotes);
Pasta de Amendoim com Cogumelos – Smush Smushnuts (todos os lotes);
Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos – Smushn Go (todos os lotes);
Granola – Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes);
Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos – Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes);
Cápsula de Café – Smush Mushroom Espresso (todos os lotes);
Cápsula de Café – Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).
De acordo com a Anvisa, a divulgação desses produtos também ocorre de forma irregular, com alegações sem comprovação científica, como benefícios à saúde mental, memória, foco e imunidade.