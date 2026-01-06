Foi tarde de medo, gritaria e correria na Rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, em Piracicaba. Um Ford Fiesta desgovernado perdeu o controle na rotatória do Gran Park, saiu da pista e capotou com violência, espalhando tensão para quem passava pelo local. O acidente aconteceu no acesso do km 172, sentido São Pedro, e transformou o trecho em cenário de alerta máximo.

LEIA MAIS

Dentro do veículo estavam seis pessoas, entre elas duas crianças pequenas, o que deixou a situação ainda mais preocupante. A motorista, de 31 anos, ficou ferida na perna e precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros. Uma passageira, de 44 anos, sofreu cortes profundos na perna e também bateu a cabeça, sendo levada direto para a UPA da Vila Sônia. Outro ocupante, um homem de 44 anos, não teve ferimentos aparentes, mas passou mal e também precisou de atendimento médico.