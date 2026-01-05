05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIM DA SAIDINHA

Saidinha de fim de ano chega ao fim em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Os detentos que receberam o benefício devem se reapresentar às unidades prisionais até o dia 5 de janeiro, data definida pelo Poder Judiciário
Os detentos que receberam o benefício devem se reapresentar às unidades prisionais até o dia 5 de janeiro, data definida pelo Poder Judiciário

Chegou ao fim a saída temporária concedida a presos durante o período de fim de ano em Piracicaba e municípios da região. Os detentos que receberam o benefício devem se reapresentar às unidades prisionais até o dia 5 de janeiro, data definida pelo Poder Judiciário.

Saiba Mais:

O descumprimento do prazo pode acarretar a revogação do benefício, além da possibilidade de regressão do regime de cumprimento de pena.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o retorno dos presos está sendo monitorado pelas unidades da região, conforme os procedimentos estabelecidos pela Justiça.

A saída temporária é prevista em lei e concedida a presos que cumprem os requisitos legais determinados para o benefício.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários