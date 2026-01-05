Chegou ao fim a saída temporária concedida a presos durante o período de fim de ano em Piracicaba e municípios da região. Os detentos que receberam o benefício devem se reapresentar às unidades prisionais até o dia 5 de janeiro, data definida pelo Poder Judiciário.

Saiba Mais:

O descumprimento do prazo pode acarretar a revogação do benefício, além da possibilidade de regressão do regime de cumprimento de pena.