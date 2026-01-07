Um caminhão carregado com óleo vegetal se transformou em uma bola de fogo com chamas muito altas na manhã desta quarta-feira (7), provocando a interdição total da rodovia Anhanguera, no km 107, em Sumaré, a 47 km de Piracicaba. O incêndio espalhou medo entre motoristas que seguiam no sentido interior–capital, temporariamente interditado. A recomendação é evitar o local.

O incêndio começou por volta das 5h40 e rapidamente tomou conta do veículo, exigindo uma operação de emergência do Corpo de Bombeiros. As labaredas altas e a intensa fumaça puderam ser vistas à distância, obrigando as autoridades a bloquearem completamente o trecho para evitar uma tragédia ainda maior. Também houve vazamento de óleo diesel do caminhão pela canaleta da pista, provocando um rastro de fogo.