Um caminhão carregado com óleo vegetal se transformou em uma bola de fogo com chamas muito altas na manhã desta quarta-feira (7), provocando a interdição total da rodovia Anhanguera, no km 107, em Sumaré, a 47 km de Piracicaba. O incêndio espalhou medo entre motoristas que seguiam no sentido interior–capital, temporariamente interditado. A recomendação é evitar o local.
LEIA MAIS
- Fios caídos rasgam rosto de motociclista em Piracicaba
- Carro capota com crianças e deixa feridos na Geraldo de Barros em Piracicaba
- Crianças desaparecem após sair para brincar e mobilizam bombeiros
O incêndio começou por volta das 5h40 e rapidamente tomou conta do veículo, exigindo uma operação de emergência do Corpo de Bombeiros. As labaredas altas e a intensa fumaça puderam ser vistas à distância, obrigando as autoridades a bloquearem completamente o trecho para evitar uma tragédia ainda maior. Também houve vazamento de óleo diesel do caminhão pela canaleta da pista, provocando um rastro de fogo.
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a rodovia ficou totalmente fechada, causando um caos no trânsito logo nas primeiras horas da manhã. Equipes trabalham por horas no combate ao fogo e no resfriamento da carga, que oferece risco constante de reignição.
Com o avanço da operação, uma faixa já foi liberada, mas o fluxo segue extremamente lento, com longas filas e motoristas presos no congestionamento. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.
As causas do incêndio ainda serão investigadas. A recomendação é que condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a completa normalização da via.