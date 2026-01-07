07 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

BOLA DE FOGO

VÍDEO: Caminhão com óleo vegetal pega fogo na Anhanguera

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O caminhão virou uma bola de fogo e interditou a rodovia Anhanguera.
 Um caminhão carregado com óleo vegetal se transformou em uma bola de fogo com chamas muito altas na manhã desta quarta-feira (7), provocando a interdição total da rodovia Anhanguera, no km 107, em Sumaré, a 47 km de Piracicaba. O incêndio espalhou medo entre motoristas que seguiam no sentido interior–capital, temporariamente interditado. A recomendação é evitar o local.

O incêndio começou por volta das 5h40 e rapidamente tomou conta do veículo, exigindo uma operação de emergência do Corpo de Bombeiros. As labaredas altas e a intensa fumaça puderam ser vistas à distância, obrigando as autoridades a bloquearem completamente o trecho para evitar uma tragédia ainda maior. Também houve vazamento de óleo diesel do caminhão pela canaleta da pista, provocando um rastro de fogo.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a rodovia ficou totalmente fechada, causando um caos no trânsito logo nas primeiras horas da manhã. Equipes trabalham por horas no combate ao fogo e no resfriamento da carga, que oferece risco constante de reignição.

Com o avanço da operação, uma faixa já foi liberada, mas o fluxo segue extremamente lento, com longas filas e motoristas presos no congestionamento. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. A recomendação é que condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a completa normalização da via.

