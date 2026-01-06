Uma cena de perigo e revolta marcou a manhã desta segunda-feira (5) na avenida dos Marins, no bairro Glebas Califórnia, em Piracicaba. Fios pendurados quase na altura do rosto, viraram uma verdadeira armadilha e deixaram um motociclista ferido no meio da rua.
De acordo com informações, o problema começou quando um ônibus da linha 712, o Pau d’Alinho, passou pela avenida por volta das 9h17 e acabou puxando a fiação. Os cabos despencaram, ficaram atravessados na pista e, mesmo com o perigo escancarado, o coletivo seguiu viagem. Ninguém sinalizou, ninguém isolou a área.
Minutos depois, o pior aconteceu. O motociclista veio logo atrás e foi “laçado” pelos fios. O capacete saiu voando, os óculos quebraram, a moto ficou danificada e ele ainda machucou o nariz. Por sorte, não caiu com violência nem foi atropelado. Quem viu diz que foi milagre.
Informações indicaram que os dois eram de telefone e internet. Mesmo assim, a concessionária CPFL teve que correr para o local para acabar com o risco na emergência.
Imagens de câmeras confirmaram que um caminhão teria rompido os cabos antes do acidente com o motociclista. A fiação foi retirada por técnicos das operadoras.
Muitos fios soltos, baixos e abandonados continuam espalhados pela cidade, oferecendo risco para motociclistas, ciclistas e pedestres.