Três crianças da mesma família desapareceram após saírem para brincar na tarde de domingo (4) e, desde então, ninguém sabe onde elas estão. Anderson Kauan, de 8 anos, Isabelle, de 6, e o pequeno Michael, de apenas 4 anos, foram vistos pela última vez por volta das 15h e nunca mais voltaram para casa. O caso preocupante acontece em São Sebastião dos Pretos, no Quilombo de Bacabal, interior do Maranhão, e mobiliza muitas equipes de buscas na mata.
Segundo familiares, as crianças teriam seguido em direção a uma área de mata e lago próxima à comunidade. O tempo passou, a noite chegou e o silêncio virou desespero. A partir daí, começou uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar localizar os menores.
Uma força-tarefa foi montada às pressas. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e equipes especializadas em buscas em área rural entraram na mata. O Centro Tático Aéreo foi acionado e helicópteros passaram a sobrevoar a região. Cães farejadores também foram levados ao local para tentar encontrar qualquer pista.
Moradores do quilombo e parentes das crianças se juntaram às buscas, mesmo diante do cansaço, da mata fechada e do medo. O prefeito da cidade informou que o secretário estadual de Segurança Pública foi comunicado e determinou o reforço das operações.
As buscas avançaram pela madrugada e seguem sem parar, mas, até o momento nenhum vestígio das crianças foi encontrado. A angústia aumenta a cada hora e a comunidade permanece mobilizada, na esperança de um desfecho que traga respostas. O caso segue sob investigação e mobilização total das forças de segurança.