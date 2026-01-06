06 de janeiro de 2026
ALERTA MÁXIMO

Crianças desaparecem ao sair para brincar e procura é intensa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
Anderson, Isabelle e Michael estão desaparecidos desde domingo (4).
Anderson, Isabelle e Michael estão desaparecidos desde domingo (4).

  Três crianças da mesma família desapareceram após saírem para brincar na tarde de domingo (4) e, desde então, ninguém sabe onde elas estão. Anderson Kauan, de 8 anos, Isabelle, de 6, e o pequeno Michael, de apenas 4 anos, foram vistos pela última vez por volta das 15h e nunca mais voltaram para casa. O caso preocupante acontece em São Sebastião dos Pretos, no Quilombo de Bacabal, interior do Maranhão, e mobiliza muitas equipes de buscas na mata.

Segundo familiares, as crianças teriam seguido em direção a uma área de mata e lago próxima à comunidade. O tempo passou, a noite chegou e o silêncio virou desespero. A partir daí, começou uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar localizar os menores.

Uma força-tarefa foi montada às pressas. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e equipes especializadas em buscas em área rural entraram na mata. O Centro Tático Aéreo foi acionado e helicópteros passaram a sobrevoar a região. Cães farejadores também foram levados ao local para tentar encontrar qualquer pista.

Moradores do quilombo e parentes das crianças se juntaram às buscas, mesmo diante do cansaço, da mata fechada e do medo. O prefeito da cidade informou que o secretário estadual de Segurança Pública foi comunicado e determinou o reforço das operações.

As buscas avançaram pela madrugada e seguem sem parar, mas, até o momento nenhum vestígio das crianças foi encontrado. A angústia aumenta a cada hora e a comunidade permanece mobilizada, na esperança de um desfecho que traga respostas. O caso segue sob investigação e mobilização total das forças de segurança.

