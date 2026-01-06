Três crianças da mesma família desapareceram após saírem para brincar na tarde de domingo (4) e, desde então, ninguém sabe onde elas estão. Anderson Kauan, de 8 anos, Isabelle, de 6, e o pequeno Michael, de apenas 4 anos, foram vistos pela última vez por volta das 15h e nunca mais voltaram para casa. O caso preocupante acontece em São Sebastião dos Pretos, no Quilombo de Bacabal, interior do Maranhão, e mobiliza muitas equipes de buscas na mata.

Segundo familiares, as crianças teriam seguido em direção a uma área de mata e lago próxima à comunidade. O tempo passou, a noite chegou e o silêncio virou desespero. A partir daí, começou uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar localizar os menores.