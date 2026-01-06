Uma moradora de São Valentim, no Rio Grande do Sul, foi vítima de um golpe virtual ao acreditar estar em um relacionamento com o ator Brad Pitt. O caso aconteceu na véspera de Natal, quando a mulher se dirigiu ao aeroporto de Erechim, cidade próxima, na expectativa de receber o artista.

Abordagem da polícia chama atenção

A Brigada Militar local abordou a mulher ao notar um carro estacionado próximo ao aeroporto fora do horário de operação. Por se tratar de uma pista de pequeno porte, sem voos naquele período, os policiais realizaram a verificação e orientaram a moradora sobre os riscos.

Em vídeo registrado durante a abordagem, a vítima relatou que se relacionava com o ator há dois meses e planejava buscá-lo pessoalmente. Segundo ela, haviam realizado várias chamadas de vídeo: "Quando tu faz uma videochamada, não tem como colocar outra pessoa para falar contigo", afirmou, garantindo acreditar que estava se comunicando com Brad Pitt de fato.