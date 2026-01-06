Uma moradora de São Valentim, no Rio Grande do Sul, foi vítima de um golpe virtual ao acreditar estar em um relacionamento com o ator Brad Pitt. O caso aconteceu na véspera de Natal, quando a mulher se dirigiu ao aeroporto de Erechim, cidade próxima, na expectativa de receber o artista.
Abordagem da polícia chama atenção
A Brigada Militar local abordou a mulher ao notar um carro estacionado próximo ao aeroporto fora do horário de operação. Por se tratar de uma pista de pequeno porte, sem voos naquele período, os policiais realizaram a verificação e orientaram a moradora sobre os riscos.
Em vídeo registrado durante a abordagem, a vítima relatou que se relacionava com o ator há dois meses e planejava buscá-lo pessoalmente. Segundo ela, haviam realizado várias chamadas de vídeo: "Quando tu faz uma videochamada, não tem como colocar outra pessoa para falar contigo", afirmou, garantindo acreditar que estava se comunicando com Brad Pitt de fato.
Golpe virtual sem transferência financeira
Durante a conversa com os policiais, a mulher negou ter feito qualquer pagamento ou transferência de dinheiro, mas recebeu orientações sobre os riscos de golpes e possíveis sequestros virtuais. Também foi incentivada a registrar ocorrência na delegacia local.
Alerta para crimes digitais e uso de IA
Especialistas em segurança digital alertam que casos como este podem envolver golpes com uso de inteligência artificial, capazes de simular vozes e imagens para enganar vítimas. A situação reforça a necessidade de cautela ao se relacionar ou compartilhar informações com pessoas desconhecidas pela internet.
Este episódio serve de alerta para os moradores da região e demais usuários da web sobre a facilidade com que criminosos podem explorar a confiança em ambientes digitais.
