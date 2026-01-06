O Simespi inicia, em 2026, uma nova fase sob a presidência de Paulo Estevam Camargo. À frente do sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras até 2028, o novo dirigente assume com a proposta de fortalecer a competitividade do setor, ampliar a qualificação profissional e preparar as empresas para um ambiente econômico e tecnológico cada vez mais exigente.

Trajetória empresarial e experiência no setor

Com formação em engenharia e economia, Paulo Estevam Camargo construiu sua carreira na indústria metalmecânica atuando no Molas Piracicaba, empresa associada ao Simespi desde 1995. A vivência empresarial, aliada à participação ativa no sindicato ao longo dos anos, contribui para uma gestão alinhada às demandas reais das indústrias da região.

A atuação no Simespi evoluiu de forma gradual. Inicialmente ligado à entidade pelo suporte institucional, Camargo passou a integrar a diretoria a partir de 2008, ocupando diferentes funções até chegar à presidência. Esse histórico sustenta uma condução focada em continuidade, diálogo e fortalecimento institucional.