O Simespi inicia, em 2026, uma nova fase sob a presidência de Paulo Estevam Camargo. À frente do sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras até 2028, o novo dirigente assume com a proposta de fortalecer a competitividade do setor, ampliar a qualificação profissional e preparar as empresas para um ambiente econômico e tecnológico cada vez mais exigente.
Trajetória empresarial e experiência no setor
Com formação em engenharia e economia, Paulo Estevam Camargo construiu sua carreira na indústria metalmecânica atuando no Molas Piracicaba, empresa associada ao Simespi desde 1995. A vivência empresarial, aliada à participação ativa no sindicato ao longo dos anos, contribui para uma gestão alinhada às demandas reais das indústrias da região.
A atuação no Simespi evoluiu de forma gradual. Inicialmente ligado à entidade pelo suporte institucional, Camargo passou a integrar a diretoria a partir de 2008, ocupando diferentes funções até chegar à presidência. Esse histórico sustenta uma condução focada em continuidade, diálogo e fortalecimento institucional.
VEJA MAIS
- Procon altera horário de atendimento ao público em Piracicaba
- Salários de vereadores custam R$ 388 mil por mês em Piracicaba
- Último dia para castrar gratuitamente animal em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Qualificação profissional como eixo central
Um dos principais focos da gestão Paulo Estevam Camargo será a ampliação das ações de qualificação profissional. A proposta inclui o fortalecimento de parcerias com escolas técnicas, instituições de ensino e o poder público, buscando reduzir a escassez de mão de obra especializada, um dos maiores desafios da indústria metalmecânica.
A capacitação de empresários e lideranças industriais também ganha espaço, com atenção a temas estratégicos como gestão, inovação, produtividade e os impactos das mudanças tributárias no ambiente de negócios.
Apoio à inovação e às pequenas empresas
A nova presidência assume em um cenário marcado por juros elevados, complexidade tributária e concorrência internacional. Diante desse contexto, o Simespi pretende intensificar o apoio às pequenas e médias indústrias, especialmente no processo de transição tecnológica, estimulando a adoção de automação, digitalização e novas soluções produtivas.
Expansão regional e fortalecimento institucional
Outro objetivo da gestão é ampliar a atuação territorial do sindicato, incorporando novos municípios à base de representação. Estão no planejamento a inclusão de São Pedro, Charqueada, Águas de São Pedro e Santa Maria da Serra, ampliando o alcance institucional e fortalecendo o associativismo industrial na região.
Agenda social e diálogo com o poder público
A presidência de Paulo Estevam Camargo também reforça o papel social do sindicato. Projetos voltados à qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade e ações comunitárias seguem no planejamento, assim como o diálogo permanente com o poder público em diferentes esferas para defender os interesses da indústria regional.
A nova gestão assume com o desafio de equilibrar desenvolvimento econômico, inovação e responsabilidade social, apostando na cooperação como caminho para fortalecer o setor metalmecânico.