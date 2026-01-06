O governo dos Estados Unidos passará a exigir depósitos de até US$ 15 mil de visitantes de sete países ao solicitar vistos temporários de turismo ou negócios (B-1 e B-2). A decisão faz parte de uma política mais rigorosa de controle migratório adotada durante o segundo mandato do presidente Donald Trump.

O valor da caução não é fixo e pode variar entre US$ 5 mil, US$ 10 mil e US$ 15 mil, dependendo do caso. Em média, a maioria das solicitações deve exigir cerca de US$ 10 mil. O montante poderá ser devolvido ao final da estadia legal, embora o reembolso possa levar vários meses.

