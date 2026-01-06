A Farmácia de Alto Custo de Piracicaba segue registrando problemas no atendimento à população. Há duas semanas, o Jornal de Piracicaba esteve na unidade e verificou acúmulo de pessoas na fila de espera. Usuários relataram que aguardavam atendimento havia mais de quatro horas.
Saiba Mais:
- Governo prepara PIX adicional de até R$1.621 para trabalhador CLT
- VÍDEO: Passeio de boia confirmado para o dia 25 no Rio Piracicaba
De acordo com as pessoas que estavam no local, a demora ocorre tanto no início da manhã quanto ao longo do dia. Alguns usuários informaram que chegaram à unidade ainda no início do expediente e permaneceram na fila por várias horas. Segundo os relatos, após o período de espera, algumas pessoas chegaram ao caixa e foram informadas de que o medicamento não estava disponível, retornando para casa sem a retirada.
Na manhã desta terça-feira (06), a equipe de reportagem do JP voltou à unidade e constatou os mesmos problemas. A fila se estendia pela área externa do prédio e o tempo de espera seguia elevado. A moradora Noeli, de 61 anos, informou que aguardava atendimento havia mais de duas horas. “É um descaso o que fazem com a população aqui dentro. A gente aguarda por horas na fila, mesmo sendo preferencial, e muitas das vezes não tem o medicamento que precisamos”, afirmou.
Outras pessoas ouvidas pela equipe relataram que, na segunda-feira (05), uma senhora passou mal enquanto aguardava atendimento. Segundo os entrevistados, foi necessário acionar uma ambulância para que ela recebesse atendimento médico no local.
Os usuários também relataram dificuldades para obter informações sobre prazos de reposição dos medicamentos e sobre a organização do atendimento.