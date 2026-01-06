A Farmácia de Alto Custo de Piracicaba segue registrando problemas no atendimento à população. Há duas semanas, o Jornal de Piracicaba esteve na unidade e verificou acúmulo de pessoas na fila de espera. Usuários relataram que aguardavam atendimento havia mais de quatro horas.

De acordo com as pessoas que estavam no local, a demora ocorre tanto no início da manhã quanto ao longo do dia. Alguns usuários informaram que chegaram à unidade ainda no início do expediente e permaneceram na fila por várias horas. Segundo os relatos, após o período de espera, algumas pessoas chegaram ao caixa e foram informadas de que o medicamento não estava disponível, retornando para casa sem a retirada.