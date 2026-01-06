Último dia de campanha de castração gratuita atende 440 animais
A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta terça-feira (06/01) o último dia da campanha de castração gratuita de cães e gatos, que atende cerca de 440 animais no município. A ação teve início ontem (05/01) e é promovida pela Divisão de Proteção Animal, ligada à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Os procedimentos estão sendo realizados em dois ônibus cirúrgicos disponibilizados pelo Estado, instalados no Sesi Piracicaba, no bairro Mário Dedini. Além de ampliar o controle populacional de cães e gatos, a iniciativa busca reforçar as políticas públicas de bem-estar animal, prevenção do abandono e promoção da saúde pública.
Segundo o médico-veterinário da Divisão de Proteção Animal, Marco Aurélio Polizel, os atendimentos desta campanha são destinados exclusivamente a animais previamente cadastrados e agendados em dezembro de 2025. “Para a cirurgia, os pets passam por triagem, com registro dos dados dos tutores e pesagem, e depois são encaminhados para o procedimento. Após a castração, os tutores recebem todas as orientações necessárias para os cuidados no pós-operatório”, explicou.
- Veja mais:
- VÍDEO: Passeio de boia confirmado para o dia 25 no Rio Piracicaba
- Saidinha de fim de ano chega ao fim em Piracicaba
- ANVISA proíbe adoçante usado por milhares de brasileiros; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Castração gratuita continua durante o ano
Com o encerramento da campanha especial realizada no Sesi, a Prefeitura reforça que o serviço de castração gratuita não será interrompido. O atendimento segue disponível ao longo de todo o ano, porém exclusivamente mediante agendamento prévio.
Os interessados devem se inscrever pelo site: Sistema Aspa
De acordo com a administração municipal, novas vagas são abertas todos os sábados, a partir das 10h, e costumam ser preenchidas rapidamente. Para realizar o cadastro, é necessário informar os dados do tutor e do animal.
A Divisão de Proteção Animal está localizada na rua dos Marins, s/n, no bairro Jupiá, e orienta que os tutores acompanhem o sistema regularmente para garantir a participação nas próximas datas disponíveis.
A Prefeitura destaca que a castração é uma medida fundamental para o controle populacional, redução de doenças e melhoria da qualidade de vida dos animais e da população em geral.