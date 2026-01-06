Último dia de campanha de castração gratuita atende 440 animais

A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta terça-feira (06/01) o último dia da campanha de castração gratuita de cães e gatos, que atende cerca de 440 animais no município. A ação teve início ontem (05/01) e é promovida pela Divisão de Proteção Animal, ligada à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Os procedimentos estão sendo realizados em dois ônibus cirúrgicos disponibilizados pelo Estado, instalados no Sesi Piracicaba, no bairro Mário Dedini. Além de ampliar o controle populacional de cães e gatos, a iniciativa busca reforçar as políticas públicas de bem-estar animal, prevenção do abandono e promoção da saúde pública.