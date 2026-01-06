06 de janeiro de 2026
Procon altera horário de atendimento ao público em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches/JP1 | Prefeitura de Piracicaba
Imagem gerada por I.A

Atendimentos ocorrem das 8h às 16h, com agendamento exclusivo pelo telefone 151

Desde ontem, segunda-feira (05/01), o Procon Piracicaba passou a atender o público em novo horário, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O atendimento presencial segue sendo realizado somente mediante agendamento prévio, que deve ser feito exclusivamente pelo telefone 151, canal oficial do órgão.

Durante o contato telefônico, os consumidores recebem orientações iniciais e informações sobre a documentação necessária, o que contribui para agilizar o atendimento presencial e evitar deslocamentos desnecessários.

O Procon Piracicaba funciona no Térreo 2 do prédio da Prefeitura, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.

Confirmação de atendimentos por WhatsApp

Desde novembro, o Procon adotou o envio de mensagens via WhatsApp para confirmar os atendimentos previamente agendados. A iniciativa tem como objetivo reduzir faltas, otimizar a agenda e ampliar a capacidade de atendimento à população.

O órgão reforça que o WhatsApp é utilizado exclusivamente para lembretes e confirmações de horários já marcados. Dúvidas, orientações gerais, denúncias e novos agendamentos continuam sendo feitos apenas pelo telefone 151.

A mudança no horário busca melhorar a organização dos atendimentos e garantir mais eficiência no serviço prestado aos consumidores de Piracicaba.

