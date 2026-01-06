Atendimentos ocorrem das 8h às 16h, com agendamento exclusivo pelo telefone 151

Desde ontem, segunda-feira (05/01), o Procon Piracicaba passou a atender o público em novo horário, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O atendimento presencial segue sendo realizado somente mediante agendamento prévio, que deve ser feito exclusivamente pelo telefone 151, canal oficial do órgão.

Durante o contato telefônico, os consumidores recebem orientações iniciais e informações sobre a documentação necessária, o que contribui para agilizar o atendimento presencial e evitar deslocamentos desnecessários.