ECONOMIA

Salários de vereadores custam R$ 388 mil por mês em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches/JP1
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de imagem

Salários de vereadores custam R$ 388 mil por mês em Piracicaba

Os salários dos 21 vereadores de Piracicaba somam R$ 388,5 mil por mês, considerando o valor individual de R$ 18,5 mil pagos a cada parlamentar. Em um ano, o custo chega a aproximadamente R$ 4,6 milhões, apenas com vencimentos.

Atualmente, a Câmara Municipal de Piracicaba é composta por 21 vereadores, conforme a legislação vigente. Cada parlamentar recebe R$ 18.500 mensais, valor definido por lei e aprovado em legislatura anterior.

Com isso, o total mensal gasto exclusivamente com salários dos vereadores é de R$ 388.500. Ao longo de 12 meses, o total anual alcança cerca de R$ 4.662.000.

Os valores pagos seguem o que determina a legislação municipal, respeitando os limites estabelecidos pela Constituição Federal e normas que regulam a remuneração de agentes públicos.

Além do salário, vereadores têm acesso a auxílios e benefícios previstos em lei

Além do salário mensal de R$ 18,5 mil, os vereadores podem contar com uma série de auxílios, benefícios e garantias legais vinculadas ao exercício do mandato, todos previstos em legislação específica.

Entre os principais benefícios estão:

Auxílio-alimentação: valor destinado ao custeio de refeições durante o exercício das atividades parlamentares.

Auxílio-combustível: utilizado para despesas com deslocamento, podendo incluir o uso de veículos oficiais.

Auxílio-paletó: ajuda financeira para aquisição de vestimentas formais, geralmente paga no início e no fim da legislatura.

Auxílio-moradia ou residência: benefício previsto para custear despesas habitacionais, quando aplicável.

Diárias: pagamento para cobrir gastos com transporte, hospedagem e alimentação em viagens oficiais fora do município.

Auxílio-saúde ou plano de saúde: concessão de vale-saúde ou cobertura médica.

Verba indenizatória: destinada ao ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar, como gastos administrativos e operacionais.

Além dos benefícios financeiros, os vereadores também possuem garantias institucionais, como:

Imunidade parlamentar, que assegura proteção contra responsabilização civil ou criminal por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, além de restrições à prisão, salvo em flagrante.

Liberdade profissional, que permite o exercício de outra atividade profissional, desde que não haja prejuízo às funções parlamentares.

Todos os auxílios, benefícios e garantias seguem o que determina a legislação vigente, respeitando normas constitucionais e regulamentos internos da Câmara Municipal.

