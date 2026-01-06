Salários de vereadores custam R$ 388 mil por mês em Piracicaba

Os salários dos 21 vereadores de Piracicaba somam R$ 388,5 mil por mês, considerando o valor individual de R$ 18,5 mil pagos a cada parlamentar. Em um ano, o custo chega a aproximadamente R$ 4,6 milhões, apenas com vencimentos.

Atualmente, a Câmara Municipal de Piracicaba é composta por 21 vereadores, conforme a legislação vigente. Cada parlamentar recebe R$ 18.500 mensais, valor definido por lei e aprovado em legislatura anterior.