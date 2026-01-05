A busca por opções mais saudáveis ao açúcar ganhou um novo capítulo no Brasil — e não exatamente positivo para consumidores e empresas do setor. Uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu, de forma imediata, a circulação de produtos feitos com alulose, adoçante que vinha ganhando espaço no mercado por prometer sabor semelhante ao do açúcar tradicional e baixo impacto calórico.

A medida foi publicada no dia 22 de dezembro de 2025 e determina a proibição da venda, distribuição, importação, divulgação e uso de produtos à base da substância em todo o território nacional. A determinação tem efeito imediato e vale para todos os lotes vinculados à empresa Sainte Marie Importação e Exportação.

O que motivou a decisão da Anvisa