Descida tradicional acontece no dia 25 e atrai moradores e visitantes de outras cidades

O tradicional passeio de boia pelo Rio Piracicaba já tem data marcada para a próxima edição. O encontro acontece no dia 25 de janeiro de 2026 e promete reunir dezenas de pessoas para descer o rio em um momento de lazer, integração e contato direto com a natureza.

Realizado geralmente no início do ano, o passeio aproveita o período em que o Rio Piracicaba está mais cheio, o que facilita a descida com boias e torna a experiência mais segura e atrativa. A atividade é aberta ao público, não exige inscrição prévia e não há limite de participantes.