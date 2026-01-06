Descida tradicional acontece no dia 25 e atrai moradores e visitantes de outras cidades
O tradicional passeio de boia pelo Rio Piracicaba já tem data marcada para a próxima edição. O encontro acontece no dia 25 de janeiro de 2026 e promete reunir dezenas de pessoas para descer o rio em um momento de lazer, integração e contato direto com a natureza.
Realizado geralmente no início do ano, o passeio aproveita o período em que o Rio Piracicaba está mais cheio, o que facilita a descida com boias e torna a experiência mais segura e atrativa. A atividade é aberta ao público, não exige inscrição prévia e não há limite de participantes.
Segundo Leonardo, um dos organizadores, o evento recebe não apenas moradores da cidade, mas também visitantes da região. “Cerca de 30% do público vem de outras cidades, o que mostra como o passeio já se tornou conhecido”, afirma.
Segurança e orientações
Apesar do clima descontraído a segurança é prioridade. O uso de colete salva-vidas é obrigatório para todos os participantes. Menores de 18 anos podem participar, desde que acompanhados por um responsável.
Em relação aos equipamentos, a câmara de caminhão é o tipo de boia mais recomendada por oferecer maior resistência, mas também é permitido o uso de boias infláveis, inclusive modelos de personagens. A orientação é que cada participante avalie as condições do equipamento antes da descida.
Os organizadores também fazem um alerta para o consumo consciente de bebidas alcoólicas, pedindo que os participantes evitem excessos durante o percurso, garantindo a segurança própria e coletiva.
Evento independente
O passeio de boia é uma iniciativa independente e há muitos anos não conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba. A organização é feita de forma colaborativa entre os próprios participantes e apoiadores da atividade.
Mesmo sem suporte do poder público, o passeio segue acontecendo de maneira espontânea, reunindo moradores e visitantes e mantendo-se como uma tradição informal do verão, com foco no lazer, na convivência e no uso responsável do Rio Piracicaba.