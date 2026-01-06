Apesar da declaração, Nunes reforçou que São Paulo seguirá acolhendo imigrantes, caso haja necessidade. “Espero que não venham, até porque agora eles não têm necessidade. Se vierem, obviamente, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo vão receber a todos com muito carinho, como sempre fizeram”, afirmou.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira (5) que espera que venezuelanos não voltem a migrar para a capital paulista, diante do cenário político na Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma ação militar dos Estados Unidos.

A fala ocorreu durante coletiva de imprensa em um evento de entrega de títulos de regularização fundiária urbana da CDHU, que contou com a presença do governador em exercício Felicio Ramuth (PSD).

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Expectativa é de redução no fluxo migratório

Segundo o prefeito, a expectativa é de que a saída de Nicolás Maduro reduza o fluxo migratório de venezuelanos para outros países, incluindo o Brasil. Nunes afirmou que o presidente venezuelano exercia o cargo de forma ilegítima após fraude eleitoral e lembrou que mais de 8 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos.

Atualmente, de acordo com o prefeito, São Paulo acolhe 1.009 venezuelanos em sua rede de atendimento. Ele destacou ainda que, hoje, os angolanos representam o maior grupo de estrangeiros acolhidos na capital, seguidos pelos venezuelanos. “Se vierem, a gente vai absorver. Hoje nós temos 27 mil vagas e 21 mil estão ocupadas”, disse.