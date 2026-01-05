05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
ALÍVIO

Família acha mulher que sumiu no 1º dia do ano em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Keteryne foi encontrada em boas condições e já está com a família.

  A mulher que estava desaparecida em Piracicaba foi localizada pela família na manhã desta segunda-feira (5). Trata-se de Keteryne Louze Stocco, de 34 anos, que não mantinha contato desde o dia 1º de janeiro, o que gerou grande preocupação entre familiares e autoridades.

Segundo as informações apuradas, Keteryne foi vista pela última vez no bairro Vila Industrial, na rua Miguel de Cillo. Desde então, não havia feito ligações nem dado qualquer sinal sobre seu paradeiro, levando a família a registrar o desaparecimento e iniciar uma mobilização em busca de informações.

A apreensão foi ainda maior porque Keteryne sofre de esquizofrenia e faz uso de medicação contínua, o que aumentava o risco à sua saúde e segurança durante o período em que permaneceu desaparecida.

O reencontro foi confirmado pela própria família, que não divulgou detalhes sobre as circunstâncias em que a mulher foi encontrada. De acordo com os parentes, Keteryne está em boas condições e já se encontra novamente sob os cuidados da família.

A polícia acompanhou o caso, e a ampla divulgação do desaparecimento pode ter contribuído para o desfecho positivo.

