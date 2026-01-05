A mulher que estava desaparecida em Piracicaba foi localizada pela família na manhã desta segunda-feira (5). Trata-se de Keteryne Louze Stocco, de 34 anos, que não mantinha contato desde o dia 1º de janeiro, o que gerou grande preocupação entre familiares e autoridades.

LEIA MAIS

Segundo as informações apuradas, Keteryne foi vista pela última vez no bairro Vila Industrial, na rua Miguel de Cillo. Desde então, não havia feito ligações nem dado qualquer sinal sobre seu paradeiro, levando a família a registrar o desaparecimento e iniciar uma mobilização em busca de informações.