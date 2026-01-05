Entre janeiro e novembro de 2024, Piracicaba registrou 29 casos de estupro. No mesmo período de 2025, o número saltou para 48 ocorrências. O crescimento não é pequeno e nem isolado — é um aumento real, contínuo e que expõe uma realidade dura dentro do município.

Os casos de estupro cresceram de forma assustadora em Piracicaba e colocam a cidade em estado de alerta. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) mostram que os crimes aumentaram 65,5% em 2025, em comparação com o ano anterior. O avanço preocupa, principalmente porque a maioria das vítimas são crianças e adolescentes.

O cenário fica ainda mais grave quando se analisa os crimes de "estupro de vulnerável". Em 2024, foram 19 registros. Já em 2025, o total subiu para 34 casos, um aumento de mais de 70%. Na prática, isso significa mais crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

O estupro de vulnerável é um crime hediondo, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Ele acontece quando há qualquer tipo de ato sexual com menores de 14 anos, ou pessoas que não têm condições de se defender ou compreender a situação. A lei deixa claro: não importa se houve consentimento. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão, podendo ser maior dependendo das circunstâncias.

Os registros de estupro em geral também cresceram na cidade, passando de 9 casos em 2024 para 14 em 2025.