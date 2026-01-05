A nova unidade foi instalada em Ciudad del Este, no Paraguai, e representa um investimento superior a R$ 30 milhões. A estrutura já nasce com capacidade para produzir até 20 milhões de pares de meias por ano e deve gerar cerca de 110 empregos diretos no país vizinho.

Após mais de um século com raízes fincadas no interior de São Paulo, a Lupo iniciou um dos movimentos mais emblemáticos de sua história: a transferência de parte da produção industrial para fora do Brasil. A decisão, segundo a empresa, é resultado direto do novo cenário tributário brasileiro, que elevou custos e comprometeu a competitividade da operação.

De acordo com a companhia, produzir no Paraguai permite uma redução de aproximadamente 28% nos custos, quando comparado ao modelo brasileiro. O principal fator está no regime de maquila, sistema adotado pelo país que prevê a importação de insumos com incentivos aduaneiros e a cobrança de um imposto único de 1% sobre o valor agregado ou sobre a exportação.

Esse modelo tem atraído um número crescente de indústrias estrangeiras, especialmente dos setores têxtil, de confecções e autopeças, que enfrentam margens apertadas e forte concorrência internacional.

Nova lei tributária acendeu o alerta

A mudança de rota da Lupo ocorre após a entrada em vigor da Lei nº 14.789, sancionada no fim de 2023. A norma alterou as regras de tratamento tributário dos incentivos fiscais concedidos por estados e municípios, impondo novos critérios para que esses benefícios possam ser utilizados no cálculo de tributos federais.