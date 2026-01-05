Nova lei muda regras do INSS e proíbe descontos automáticos

O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS sem autorização expressa do beneficiário. A proposta segue agora para sanção presidencial.

A nova regra atinge diretamente mensalidades associativas, serviços e crédito consignado, práticas que concentram grande parte das reclamações de aposentados e pensionistas por cobranças indevidas e fraudes.