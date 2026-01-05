O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2026 já tem data para começar e chega acompanhado de mudanças importantes nas regras de acesso. A partir de 15 de fevereiro, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos poderão receber o benefício, seguindo um calendário escalonado conforme o mês de nascimento.

As alterações fazem parte de uma reformulação gradual aprovada pelo governo, que redefine o critério de renda e impacta diretamente quem terá direito ao chamado “14º salário”.

Quando começam os pagamentos do PIS/Pasep 2026

O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e prevê liberações mensais até agosto. O saque poderá ser feito até o último dia útil do calendário bancário de 2026.