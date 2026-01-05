O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2026 já tem data para começar e chega acompanhado de mudanças importantes nas regras de acesso. A partir de 15 de fevereiro, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos poderão receber o benefício, seguindo um calendário escalonado conforme o mês de nascimento.
As alterações fazem parte de uma reformulação gradual aprovada pelo governo, que redefine o critério de renda e impacta diretamente quem terá direito ao chamado “14º salário”.
Quando começam os pagamentos do PIS/Pasep 2026
O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e prevê liberações mensais até agosto. O saque poderá ser feito até o último dia útil do calendário bancário de 2026.
Os depósitos seguem a ordem abaixo:
- Janeiro: 15 de fevereiro
- Fevereiro: 15 de março
- Março e abril: 15 de abril
- Maio e junho: 15 de maio
- Julho e agosto: 15 de junho
- Setembro e outubro: 15 de julho
- Novembro e dezembro: 15 de agosto
Caso o valor não seja retirado dentro do prazo, ele retorna aos cofres públicos, mas ainda pode ser solicitado por até cinco anos.
Quem terá direito ao abono salarial em 2026
Para receber o PIS/Pasep no próximo ano, será necessário cumprir uma série de critérios relacionados ao ano-base de 2024. Terão direito ao benefício os trabalhadores que:
- Atuam com carteira assinada ou são servidores públicos
- Trabalharam ao menos 30 dias em 2024
- Receberam, em média, até R$ 2.765,93 por mês
- Estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos
- Tiveram os dados corretamente informados pelo empregador na Rais
Especialistas explicam que erros no envio das informações pelas empresas ainda são uma das principais causas de bloqueio do benefício.
O que mudou no PIS/Pasep a partir deste ano
A principal novidade é o novo limite de renda. Antes, o abono era restrito a quem ganhava até dois salários mínimos. Agora, o teto passa a ser corrigido pela inflação medida pelo INPC, conforme emenda constitucional aprovada em 2024.
A regra prevê uma redução gradual desse limite até 2035, quando o benefício será pago apenas a quem recebe até um salário mínimo e meio. A cada ano, o valor de referência será diminuído de forma progressiva.
Qual é o valor do abono salarial
O valor do PIS/Pasep varia conforme o tempo trabalhado no ano-base. O cálculo considera 1/12 do salário mínimo vigente no ano do pagamento para cada mês trabalhado. Períodos iguais ou superiores a 15 dias contam como mês completo.
Quem trabalhou durante todos os 12 meses de 2024 receberá o valor integral do salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621.
Como consultar se vai receber o benefício
A consulta estará disponível a partir de 5 de fevereiro e pode ser feita de forma digital. O trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o Portal Gov.br, utilizando CPF, senha e um método de verificação de segurança.
No sistema, é possível verificar se há direito ao abono e qual será o valor liberado.
Como funciona o pagamento do PIS e do Pasep
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Quem possui conta no banco recebe o crédito automaticamente. Os demais beneficiários recebem o valor pela poupança social digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.
Já o Pasep é administrado pelo Banco do Brasil e destinado aos servidores públicos. Clientes do banco recebem o depósito em conta. Quem não possui vínculo bancário deve comparecer a uma agência com documento oficial com foto para realizar o saque.