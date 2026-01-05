Novo “CPF dos imóveis” passa a valer e acende alerta no mercado

As novas regras da Reforma Tributária para o setor imobiliário começaram a entrar em vigor durante a fase de transição e já provocam impacto no mercado. A principal mudança é a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), apelidado de “CPF dos imóveis”, que tem como objetivo padronizar o registro de propriedades em todo o país.

A medida busca aumentar a segurança jurídica, unificar informações e combater a informalidade, especialmente no mercado de aluguéis. O sistema começou a ser implantado em novembro e a previsão é que a integração total dos dados seja concluída até dezembro de 2026.

Padronização nacional dos imóveis