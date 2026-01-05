Segundo informações apuradas no local, a viatura realizava patrulhamento de rotina quando foi violentamente atingida na traseira pela van na rodovia Hermínio Petrin. A força da colisão foi tão intensa que o veículo policial capotou várias vezes, parando completamente destruído às margens da rodovia. O cenário encontrado pelas equipes de resgate era de caos total, com peças espalhadas, veículos retorcidos e vítimas feridas no asfalto.

A madrugada desta segunda-feira (5) foi marcada por momentos de pânico e destruição na rodovia SP-308, no trecho entre Piracicaba e Charqueada, próximo à entrada do bairro Córrego da Onça. Um impacto brutal envolvendo uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e uma van terminou com seis pessoas feridas, duas delas em estado gravíssimo, e a estrada tomada por destroços.

Os dois policiais militares que estavam na viatura ficaram feridos e precisaram ser socorridos às pressas. Ambos foram encaminhados para atendimento médico em Charqueada, conscientes, mas com ferimentos que exigiram avaliação hospitalar.

Na van, viajavam quatro pessoas, todas feridas. Duas delas foram classificadas como código vermelho, em estado crítico. Um jovem de 23 anos foi levado com urgência para a Santa Casa de Piracicaba, enquanto outra vítima grave, de 40 anos, foi encaminhada ao Hospital HFC. As outras duas pessoas sofreram ferimentos considerados leves e receberam atendimento médico em unidades de saúde de Charqueada.

A ocorrência mobilizou um grande aparato de emergência, com atuação conjunta da concessionária Eixo SP, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros — incluindo viaturas de resgate e auto bomba — além da Unidade de Suporte Avançado do GRAU, que trabalhou intensamente para estabilizar as vítimas e controlar a situação na pista.