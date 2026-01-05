05 de janeiro de 2026
EM PIRACICABA

Avenida é liberada após queda de pedras na pedreira do Bongue

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Na manhã de sábado, 3 de janeiro, pedras da pedreira do Bongue se soltaram de uma encosta e atingiram parte da pista da Avenida Jaime Pereira
Na manhã de sábado, 3 de janeiro, pedras da pedreira do Bongue se soltaram de uma encosta e atingiram parte da pista da Avenida Jaime Pereira, em Piracicaba. A situação levou à interdição parcial da via, com sinalização no trecho afetado, e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passaram pelo local.

Equipes foram acionadas para avaliar as condições da encosta e garantir a segurança no trânsito. Durante o período de interdição, o fluxo de veículos seguiu de forma controlada.

De acordo com as informações disponíveis, não houve registro de feridos nem de danos a veículos ou outras estruturas.

A Prefeitura de Piracicaba informou, nesta segunda-feira, 5 de janeiro, que após a realização dos procedimentos necessários, a avenida foi totalmente liberada para o tráfego.

