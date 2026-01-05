O avanço dos pagamentos digitais e o hábito de pedir CPF na nota colocaram o cotidiano do consumidor no centro do sistema de fiscalização do país. Por trás de ações rotineiras, como pagar uma conta via Pix ou informar o documento em uma compra, existe um complexo mecanismo de cruzamento de dados usado pela Receita Federal para identificar inconsistências e combater a sonegação de impostos.

Com tecnologia cada vez mais sofisticada, o Fisco reúne informações de diferentes bases para verificar se os gastos e a movimentação financeira de uma pessoa são compatíveis com a renda declarada ao Imposto de Renda.

Como as informações chegam à Receita Federal

O monitoramento não ocorre transação por transação, nem em tempo real. Quando o consumidor informa o CPF no momento da compra, o comerciante emite uma nota fiscal eletrônica. Esse documento é enviado à Secretaria da Fazenda estadual, que posteriormente compartilha os dados com a Receita Federal.