VÍDEO

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Redes Sociais e GCM
Câmeras flagraram a ação dos indivíduos. A faca e as drogas foram apreendidas.
Câmeras flagraram a ação dos indivíduos. A faca e as drogas foram apreendidas.

  A paz da zona rural de Piracicaba foi quebrada à força. O que antes era silêncio e tranquilidade virou medo constante entre moradores de chácaras, que vivem dias de tensão após a atuação de uma dupla suspeita de promover uma sequência de furtos e invasões em áreas isoladas do município.

Diante deste cenário, nesta sexta-feira (2), a Polícia emitiu um alerta urgente após confirmar que criminosos vinham rondando propriedades nas regiões de Artemis, Água Bonita e bairros vizinhos, usando um carro para entrar em estradas de terra e acessar chácaras, muitas vezes observando as casas antes de agir. A sensação entre os moradores é de estar sendo vigiado.

Câmeras de segurança flagraram os suspeitos em ação, inclusive dentro de residências, o que elevou o pânico entre famílias que vivem longe do centro urbano e dependem da própria vigilância para se proteger.

A polícia está no encalço dos criminosos, que devem "cair" em pouco tempo. Durante patrulhamento no bairro Algodoal, a Guarda Civil Metropolitana identificou um Corsa azul, ano 1997, ligado a um furto ocorrido na Estância Água Bonita.

 Ao receber ordem de parada, o motorista ignorou a polícia e fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição tensa pelas ruas da cidade. O cerco terminou na avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto, onde o suspeito abandonou o veículo com a chave no contato e escapou a pé, pulando alambrados e desaparecendo. Ele não foi localizado.

Dentro do carro, o que os agentes encontraram aumentou ainda mais o alerta: 65 porções de cocaína, porções de maconha — incluindo uma de grande volume — e uma faca com vestígios de droga, levantando o temor de que os criminosos estivessem armados durante as invasões.

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. As imagens de câmeras e as informações reunidas agora são analisadas pela investigação.

