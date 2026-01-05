Quem percebeu algo errado foi um funcionário de uma empresa próxima à rodovia. Ao notar o homem imóvel no gramado, ele acionou a concessionária do trecho, que repassou a ocorrência à Polícia Militar Rodoviária. Em poucos minutos, viaturas chegaram ao local.

O corpo de um homem foi encontrado caído em meio ao mato, na tarde deste sábado (3), às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 147, sentido norte, em Limeira,na Região Metropolitana de Piracicaba. A poucos metros do asfalto, a cena levantou suspeitas e mobilizou forças de segurança.

Os policiais isolaram a área e confirmaram o óbito. O clima era de tensão. Já no início da noite, por volta das 19h30, a Polícia Científica entrou em ação para realizar a perícia. Cada detalhe do terreno foi analisado na tentativa de entender como aquela pessoa foi parar ali e o que causou a morte.

Até agora, a vítima não foi identificada oficialmente. Não há sinais evidentes de atropelamento, mas a possibilidade não está descartada. A suspeita é de que o homem possa ter sido atingido fora da pista ou sofrido algum outro tipo de ocorrência ainda desconhecida.

Mesmo com a gravidade do caso, o trânsito seguiu normalmente, sem necessidade de interdição. Enquanto os veículos passavam em alta velocidade, o corpo permanecia fora da pista, cercado por viaturas e fitas de isolamento.